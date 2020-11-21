Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 75 - Aliağa Petkimspor: 74
ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Aliağa Petkimspor'u 75-74 yendi.
ING Basketbol Süper Ligi - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 75 - Aliağa Petkimspor: 74
Salon: Beşkaza
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Şahin, Semih Vural
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal 21, Fırat Töz, Erdem İlter 4,
Abu 5, Emir Gökalp, Barış Hersek, Polat Kaya 3, İbrahim Yıldırım, Cook 20,
Sercan Ergin, Atkins 19, Frazier 3
Aliağa Petkimspor: Ray 25, Tayfun Erülkü, Serkan Menteşe, Yiğitcan Turna, Ege Arar 4, Deniz Çelen, Hakan Yapar 7, Wimbush 6, Zack 12, Dorukhan Engindeniz, Alp Karahan 6, Hummer 14
1. Periyot: 21-13
Devre: 43-34
3. Periyot: 57-55
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle