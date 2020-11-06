Logitech G PRO Serisi İle Kablosuz Üstün Performans Mümkün

Dünyanın sayılı espor profesyonelleri tarafından titizce tasarlanan PRO X Wireless Oyuncu Kulaklığı ve PRO Wireless Oyuncu Mouse’u gibi ürünleriyle dikkat çekiyor.

G PRO Wireless Oyuncu Kulaklığı

20 saatin üzerinde pil ömrü ve 13 metre mesafe sunan 2,4 GHz LIGHTSPEED kablosuz ile donatılan PRO X WIRELESS Kablosuz Oyuncu Kulaklığı da Blue VO!CE yazılımına sahip. Logitech G HUB gelişmiş oyun yazılımı kullanılarak etkinleştirilen Blue VO!CE, temiz ve profesyonel ses iletişimi sağlayan gerçek zamanlı bir mikrofon etkisi yaratıyor. Oyuncular bu sayede seslerini kişisel tercihlerine göre ayarlayabiliyor, takım arkadaşlarının seslerini daha iyi duyabiliyor ya da profesyonel bir yayıncı gibi ses çıkarabiliyorlar.

Alışılmışın dışında, oyuncular Blue VO!CE ile entegre kayıt ve oynatma işlevini, seslerinin benzersiz rengi ve tınısına en uygun opsiyonu görecekleri önceden belirlenmiş bir filtre profilini hızlıca seçmek için kullanabiliyor. Ayrıca Blue VO!CE’in gelişmiş modu, daha üst seviye bir kişiselleştirme düzeyi ile ilgilenen oyunculara ses geliştirmeleri için profesyonel efektler de sunuyor. Daha güçlü, net ve temiz bir ses için PRO-G 50mm sürücüye ve oyun deneyimini profesyonelleştiren DTS 7.1 surround ses sitemine de sahip bulunuyor. Yeni oyuncu kulaklıkları, profesyonellere sıkı antrenman ve oyun süreçlerinde yardımcı olmak için, saatlerce takılabilecek derecede konforlu, aynı zamanda da inanılmaz derecede dayanıklı tasarlandı. Alüminyum ve çelikten imal edilen bu hafif tasarımda, yumuşak hafızalı köpükten kulak yastıkları ile birinci sınıf suni deriyle kaplı kafa bandı bulunuyor.

PRO Wireless Oyuncu Mouse’u

Logitech G PRO Wireless Oyuncu Mouse’u en iyi isabet oranı, hassasiyet ve sensör hızı için Logitech G’nin yeni nesil HERO sensörünü kullanıyor. LIGHTSPEED teknolojisi sayesinde gecikme sürelerini ortadan kaldıran, Logitech G POWERPLAY Kablosuz Şarj Sistemi’yle uyumlu olarak sınırsız şarj ve oyun deneyimi sunan PRO Wireless Mouse, 80g’lık ağırlığıyla hafiflik ve yüksek performansı bir araya getiriyor.

PRO Wireless Mouse’un mükemmel bir mühendislik ürünü olan hafif yapısı, benzersiz iç iskelet tasarımı ve gelişmiş 1mm’lik ince duvar yapısı sayesinde oyuncularla buluşuyor. Logitech G’nin yüksek performanslı HERO 25K sensörüne sahip olan Logitech G PRO Wireless Mouse, güncellenmiş tarama algoritması sayesinde hızlanma, yumuşatma veya filtreleme olmadan tüm DPI seviyelerinde ultra hassas kontrol sağlıyor.

Logitech G PRO Wireless Mouse, ultra hızlı LIGHTSPEED kablosuz teknolojisinin sunduğu 1 ms'lik tepki süresi sayesinde gecikmesiz bir oyun deneyimi vadediyor. Optimize kablosuz bağlantı ve yüksek hassasiyet seviyesiyle üstün performans sağlayan mouse’un USB alıcısı alt tarafında kolayca saklanabiliyor. Logitech Gaming Software ile özelleştirilebilen LIGHTSYNC RGB aydınlatmayı destekleyen ürün, sol ve sağ tarafındaki çıkarılabilir yan tuşlarıyla çok yönlü kullanım sunuyor.