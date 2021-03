Logitech G, League Of Legends için K/DA Koleksiyonunu duyurdu

League of Legends şampiyonları Akali, Ahri, Evelynn, Seraphine ve Kai'Sa'nın alternatif evren sürümlerini içeren sanal bir pop grubundan esinlenen koleksiyon, Logitech G'nin yüksek performanslı oyun ekipmanlarını içeriyor.

K/DA koleksiyonu içinde yer alan ve oyunculara mükemmel bir oyun deneyimi yaşatacak 6 farklı oyuncu ekipmanı:

Logitech G733 K/DA LIGHTSPEED Kablosuz Kulaklık

Logitech G333 K/DA Kulaklık

Logitech G502 HERO K/DA Mouse

Logitech G305 K/DA LIGHTSPEED Kablosuz Mouse

Logitech G PRO K/DA Mekanik Klavye

Logitech G840 K/DA Mouse Pad

Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük, “League of Legends, günlük 8 milyon eşzamanlı oyuncusuyla oyun endüstrisinin gözde oyunlarından biri. Bu oyun özelinde Riot Games ile yaptığımız işbirliği kapsamında, performansla birlikte estetik beklentileri de göz önünde bulundurarak geliştirdiğimiz K/DA koleksiyonunu oyunseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Oyun sektörünün gelişmesinde oyuncu ekipmanlarının kalite ve performansının ne derece önemli olduğunun bilincindeyiz ve çalışmalarımızı da her zaman oyuncuları daha mutlu edecek teknolojileri ve tasarımları hayata geçirmek üzerine kurguluyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüm dünyadaki değişimi, trendleri yakından takip ederek her seviyeden oyuncular için yenilikçi tasarımları hayata geçireceğiz.” dedi.