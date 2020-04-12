MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriLiverpool'un efsanesi Kenny Dalglish, taburcu edildi
GeriFutbol Liverpool'un efsanesi Kenny Dalglish, taburcu edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 12.04.2020 - 11:39,Son Güncelleme:

Liverpool'un efsanesi Kenny Dalglish, taburcu edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Liverpool'un efsanesi Kenny Dalglish, taburcu edildi
Abone Olgoogle-news

Liverpool'un eski efsane futbolcusu ve teknik direktörü Kenny Dalglish, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve koronavirüs testi pozitif çıkan 69 yaşındaki İskoç futbol adamının tedavisine evinde devam edileceği belirtildi.

The Sunday Post'a görüşlerini aktaran Dalglish, tedavi gördüğü hastanedeki sağlık çalışanları için "Kesinlikle mükemmeller." ifadesini kullanarak, "Onlara sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Salgın sürecinde ülkeye yardım edebilmeleri için herhangi bir zarar görmeden çalışabilmelerini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle