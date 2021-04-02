Liverpool’un 2020 şampiyonluk belgeseli sporseverlerle buluşuyor

Sporda en iyilerin buluşma noktası TV+, birbirinden heyecanlı spor organizasyonlarının yanı sıra özel içerikleri de spor severlerle buluşturmaya devam ediyor. Geçen sene, 3o yıl aradan sonra Avrupa’nın en değerli futbol ligi olarak değerlendirilen İngiltere Premier Lig’de şampiyonluğa ulaşan Liverpool’un destansı sezonu TV+’ta yeniden yaşanacak. Liverpool’un mutlu sona ulaştığı sezonda, başarının mimarları zafere giden yolu TV+’ta futbol severlerle paylaşacak.

TV+ izleyicileri Türkiye’de ilk kez ve sadece TV+’ta yayınlanacak ‘The End of the Storm’ belgeseli ile Jürgen Klopp ve öğrencilerinin sıra dışı sezonuna tanıklık edecek. Sadio Mane, Virgil van Dijk, Alisson Becker ve daha fazlası başarıya giden yolun detaylarını bu belgeselde hayranlarına aktaracak.



Milli futbolcular TV+’ta sahne alıyor



Öte yandan Premier Lig heyecanı TV+’ta kaldığı yerden devam ediyor. Milli maç arası sonrasında milli futbolcularımızın sahne alacağı karşılaşmalar TV’+tan izlenebilecek. İngiltere Premier Lig’de zirve mücadelesinde yer alan Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder’li Leicester City, evinde lider Manchester City’i ağırlayacak. Saat 19.30’da başlayacak karşılaşma TV+’tan naklen yayınlanacak. Saat 20.00’deki mücadelede ise Ozan Kabak’ı kadrosuna katan Liverpool deplasmanda Arsenal’e konuk olacak.



Formula 1 heyecan TV+’ta



Dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Formula 1’de de heyecan sürüyor. 18 Nisan’da gerçekleşecek İtalya GP’si ve 2 Mayıs’ta koşulacak Portekiz GP’si canlı yayınlarla TV+’ta olacak.



TV+ canlı yayın takvimi



3 Nisan Cumartesi

Arsenal - Liverpool

Leicester United – Manchester City

18 Nisan Pazar

Formula 1 İtalya GP



2 Mayıs Pazar

Formula 1 Portekiz GP

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