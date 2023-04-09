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Liverpool'dan lider Arsenal'e çelme! Harika maçta 4 gol, 1 penaltı

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#Premier Lig#Liverpool#Arsenal
Liverpooldan lider Arsenale çelme Harika maçta 4 gol, 1 penaltı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 20:34

Premier Lig'in 30. haftasında lider Arsenal, 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve Liverpool ile 2-2 berabere kaldı.

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Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Arsenal, kötü bir sezon geçiren Jürgen Klopp'un Liverpool'una konuk oldu.

Topçular, nefes kesen maçta 2-0 öne geçmesine karşın skoru koruyamadı ve sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.

Arsenal'in gollerini Martinelli ve Jesus attı. Liverpool'un golleri ise Salah ve Firmino'dan gelirken Salah bir de penaltı atışından faydalanamadı.

Bu skorla 73 puana yükselen Arsenal, maç fazlasıyla City'nin 6 puan önünde lider durumda yer aldı. 

Liverpool ise 44 puanla 8. sırada yer aldı.

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#Premier Lig#Liverpool#Arsenal

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