Liverpool'dan lider Arsenal'e çelme! Harika maçta 4 gol, 1 penaltı

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Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Arsenal, kötü bir sezon geçiren Jürgen Klopp'un Liverpool'una konuk oldu.

Topçular, nefes kesen maçta 2-0 öne geçmesine karşın skoru koruyamadı ve sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.

Arsenal'in gollerini Martinelli ve Jesus attı. Liverpool'un golleri ise Salah ve Firmino'dan gelirken Salah bir de penaltı atışından faydalanamadı.

Bu skorla 73 puana yükselen Arsenal, maç fazlasıyla City'nin 6 puan önünde lider durumda yer aldı.

Liverpool ise 44 puanla 8. sırada yer aldı.