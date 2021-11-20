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Liverpool'da tam 6 isim sakat! 2 önemli oyuncusu maç saati netleşecek Arsenal'in iddaa oranı...

#Misli.Com#İddaa#Liverpool Arsenal
Liverpoolda tam 6 isim sakat 2 önemli oyuncusu maç saati netleşecek Arsenalin iddaa oranı...

128 yıllık rekabet! Liverpool, Anfield Road'da Arsenal'i konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Premier Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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LIVERPOOL

Milli ara öncesinde sezonun ilk yenilgisini West Ham karşısında alan Liverpool'da tam 6 isim sakat, artı 2 isim de maç saati netleşecek.

Roberto Firmino, Joe Gomez, Curtis Jones, Naby Keita, James Milner ve Harvey Elliott; Arsenal karşısında forma giyemeyecek. Jordan Henderson ile Andy Robertson için maç saatini bekleyeceğiz.

TD Jürgen Klopp; "Henderson ve Robertson milli maçların dönüşünde hiç takımla çalışmadı ancak bireysel antrenmanlar yaptı. İkisi için de en son son son ana kadar bekleyeceğiz..." dedi.

Robertson yetişmezse sol bekte Kostas Tsimikas forma giyecek. Stoper ikilisinin "Konate & Van Dijk" olması bekleniyor. 

Hücumda Mohamed Salah ve Sadio Mane'nin yanında Diogo Jota göreceğiz. Orta üçlüde Fabinho ve Thiago ile birlikte Alex Oxlade-Chamberlain izleyeceğiz.

ARSENAL

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Sezona 3 yenilgiyle başlayan Arsenal ise, milli araya giderken 3 maçlık galibiyet serisini geride bırakmıştı. Kötü başlangıca rağmen 11 maçta 20 puanla, zirvede Chelsea'nin 6 puan gerisinde 5. sırada yer alıyorlar.

Granit Xhaka ve Sead Kolasinac sakat. Pierre-Emerick Aubameyang ile Thomas Partey için son karar maçtan hemen önce verilecek.

TD Mikel Arteta; "Aubameyang beklediğimizden erken milli takımdan döndü. Normalde buna sevinmeliydik ama bir sakatlığı var ve son antrenmana kadar da takımla birlikte çalışma şansı bulamamıştı..." dedi.

Aubameyang hazır olmazsa Martin Odegaard'ı hücum merkezinde, Alexandre Lacazette'i de onun önünde izleyeceğiz.

Kieran Tierney son 3 lig maçını kaçırmıştı ancak İskoçya Milli Takımı ile sorunsuz bir şekilde 2 maça çıktı. Sol bekteki yerini geri alacaktır. Sağ bekte de Takehiro Tomiyasu devam eder.

Liverpoolda tam 6 isim sakat 2 önemli oyuncusu maç saati netleşecek Arsenalin iddaa oranı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Liverpool'un ligdeki son 6 maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti, 4'ünde "karşılıklı gol" de izledik.

- Arsenal'in bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçın 4'ü "2.5 ALT" bitti.

PREMIER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Liverpool ile Arsenal'i karşı karşıya getirecekPremier Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

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Diğerlerinde "Liverpool kazanır" tercihine 1,33 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,41'den oynayabilirsiniz. "KG VAR" tercihi diğerlerinde 1,46 iken Misli.com'da 1,54!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Premier Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Liverpool kazanır" oldu!

%46'lık kesim Anfield Road'da Arsenal'le oynadıkları son 5 lig maçında fire vermeyen Liverpoool'dan bir kez daha 3 puan bekliyor...

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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Daha yüksek oranların adresi Misli.com! Hemen üye ol, Misli.com'da Süper Oran ile iddaa oyna...

Liverpoolda tam 6 isim sakat 2 önemli oyuncusu maç saati netleşecek Arsenalin iddaa oranı...

Arsenal'in İskoç sol beki Kieran Tierney'nin Celtic günlerinden! Muhteşem bir gol...

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#Misli.Com#İddaa#Liverpool Arsenal

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