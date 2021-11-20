Liverpool'da tam 6 isim sakat! 2 önemli oyuncusu maç saati netleşecek Arsenal'in iddaa oranı...

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LIVERPOOL

Milli ara öncesinde sezonun ilk yenilgisini West Ham karşısında alan Liverpool'da tam 6 isim sakat, artı 2 isim de maç saati netleşecek.

Roberto Firmino, Joe Gomez, Curtis Jones, Naby Keita, James Milner ve Harvey Elliott; Arsenal karşısında forma giyemeyecek. Jordan Henderson ile Andy Robertson için maç saatini bekleyeceğiz.

TD Jürgen Klopp; "Henderson ve Robertson milli maçların dönüşünde hiç takımla çalışmadı ancak bireysel antrenmanlar yaptı. İkisi için de en son son son ana kadar bekleyeceğiz..." dedi.

Robertson yetişmezse sol bekte Kostas Tsimikas forma giyecek. Stoper ikilisinin "Konate & Van Dijk" olması bekleniyor.

Hücumda Mohamed Salah ve Sadio Mane'nin yanında Diogo Jota göreceğiz. Orta üçlüde Fabinho ve Thiago ile birlikte Alex Oxlade-Chamberlain izleyeceğiz.

ARSENAL

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Sezona 3 yenilgiyle başlayan Arsenal ise, milli araya giderken 3 maçlık galibiyet serisini geride bırakmıştı. Kötü başlangıca rağmen 11 maçta 20 puanla, zirvede Chelsea'nin 6 puan gerisinde 5. sırada yer alıyorlar.

Granit Xhaka ve Sead Kolasinac sakat. Pierre-Emerick Aubameyang ile Thomas Partey için son karar maçtan hemen önce verilecek.

TD Mikel Arteta; "Aubameyang beklediğimizden erken milli takımdan döndü. Normalde buna sevinmeliydik ama bir sakatlığı var ve son antrenmana kadar da takımla birlikte çalışma şansı bulamamıştı..." dedi.

Aubameyang hazır olmazsa Martin Odegaard'ı hücum merkezinde, Alexandre Lacazette'i de onun önünde izleyeceğiz.

Kieran Tierney son 3 lig maçını kaçırmıştı ancak İskoçya Milli Takımı ile sorunsuz bir şekilde 2 maça çıktı. Sol bekteki yerini geri alacaktır. Sağ bekte de Takehiro Tomiyasu devam eder.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Liverpool'un ligdeki son 6 maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti, 4'ünde "karşılıklı gol" de izledik.

- Arsenal'in bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçın 4'ü "2.5 ALT" bitti.

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Arsenal'in İskoç sol beki Kieran Tierney'nin Celtic günlerinden! Muhteşem bir gol...