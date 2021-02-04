Liverpool'da Ozan Kabak ilk kez Anfield Road'da! Merak edilen Galatasaray detayı...

Liverpool, 20 yaşındaki Ozan Kabak'ın Schalke 04'ten 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralarken Almanya'daki işlemlerini tamamlayıp Ada'nın yolunu tutan Ozan Kabak, imzanın ardından ilk kez Anfield Road'a ayak bastı. Maç kadrosunda yer almayan Ozan Kabak, yeni takımı Liverpool'un maçını izlemek için Anfield'da yerini aldı.

Premier Lig'de Liverpool'un Brighton ile oynadığı karşılaşma sürpriz bir şekilde konuk ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Liverpool'da savunmadaki sorunlarını devam ederken İngiliz rejisinin Ozan Kabak'ı sık sık ekrana getirmesi de gözlerden kaçmadı.









Kırmızı beyazlı ekipte 19 numaralı formayı terletecek olan Ozan Kabak soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çekti. Dün geceki şok yenilgiyle Liverpool, son 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi almış oldu.

İLK MAÇI MANCHESTER CİTY'E KARŞI



Genç futbolcunun 7 Şubat’taki Manchester City karşılaşmasında kadroda olması bekleniyor.

GALATASARAY PAY ALACAK MI?

İngiliz ekibi Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Peki Galatasaray bu transferden yetiştirme payı alacak mı?

Galatasaray, Liverpool'un sezon sonunda Ozan'ı kadrosuna katması halinde, “yetiştirme payı” olarak bu transferden yüzde 5 alacak. Ozan Kabak'ın sözleşmesinde satın alma opsiyonu zorunluluğu ise bulunmuyor. Sezon bitimi opsiyonun kullanılmasıyla Galatasaray'ın kasasına 1.5 milyon civarı para girecek. İngiliz ekibi Ozan için 3 milyon euro kiralama bedeli ödemişti.

X FAKTÖR 4 AYLIK PERFORMANS

İngiliz basını Ozan Kabak'ın sezonun kalan bölümünde göstereceği performansın bu konuda belirleyici olacağını ifade ediyor. Kabak'ın henüz 2000 doğumlu olduğuna vurgu yapılırken Liverpool'un bu opsiyonu kullanma ihtimalinin az olmadığı belirtiliyor.

Ozan Kabak'ın Schalke 04 ile olan sözleşmesi ise 2024'e kadar devam ediyor.

VAN DİJK SEZONU KAPATTI

Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Klopp, sezonun ilk yarısında oynanan Everton maçında sakatlanan Virgil Van Dijk'ın sezonu kapattığını açıklamıştı.İngiliz ekibi, geçtiğimiz gün de Joel Matip'in de sezonu kapattığını duyurdu. Transfer dönemi kapanmadan önce Kırmızılar, Ben Davies ve Ozan Kabak'ı kadrosuna katmıştı.

"HAYAT HİKAYESİ ÇOK İLGİNÇ"

Liverpool'un Alman menajeri Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ın transferinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi.

"Ozan Kabak çok özel bir çocuk. 20 yaşında olmasına rağmen çok tecrübeli. Hayat hikayesi çok ilginç. Zorlu bir yoldan geliyor. Bu tip hikayelere şahit olmak için Hollywood filmleri izlemenize gerek yok. Ozan Kabak'ın hayat hikayesi şimdiden çok ilginç ve güzel. Ozan ile birlikte çalışmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Ben genç insanlara şans vermek ve onlara inanmaktan yanayım. Bu Ozan için bir şans olduğu kadar Liverpool için de bir şans. Bugüne kadar yaptıkları, onu transfer etmemiz için yeterliydi. Şimdi Ozan'dan bugüne kadar yaptıklarının daha fazlasını bekliyorum."