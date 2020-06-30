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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.06.2020 - 13:09,Son Güncelleme:

Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı! Ayağında...

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Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı! Ayağında...
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İngiltere Premier Lig'de sezonun bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Liverpool'da 28 yaşındaki defans oyuncusu Joel Matip, ayağından yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

İngiliz kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 30. haftada Everton ile oynadıkları karşılaşmada ayağından sakatlanan Matip'in sezonun kalan 7 maçında forma giyemeyeceği duyuruldu.

Kamerunlu oyuncu bu sezon 13 maçta forma giymiş 2 kez ağları sarsmıştı.

 

Liverpoolda Joel Matip sezonu kapattı Ayağında...

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