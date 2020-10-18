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GeriFutbol Liverpool'da "100'ler kulübü"nün son üyesi Muhammed Salah
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.10.2020 - 16:34 | Son Güncelleme:

Liverpool'da "100'ler kulübü"nün son üyesi Muhammed Salah

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah, takımının 100'ler kulübüne girdi.

Takımının Everton ile 2-2 berabere kaldığı son lig maçında bir kez ağları sarsan 28 yaşındaki Salah, Liverpool formasıyla 100 gol barajına ulaşan
17. oyuncu olarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

Son olarak takımın efsane oyuncularından İngiliz Steven Gerrard'ın 2008 yılında dahil olduğu 100'ler kulübünün ilk sırasında ise Liverpool formasıyla 346 gole imza atan Galli eski yıldız santrafor Ian Rush yer alıyor.

Liverpool formasıyla 100 gole ulaşan oyuncular şöyle:
1- Ian Rush  346
2- Roger Hunt  285
3- Gordon Hodgson  241
4- Billy Liddell  228
5- Steven Gerrard  186
6- Robbie Fowler  183
7- Kenny Dalglish  172
8- Michael Owen  158
9-Harry Chambers  151
10- Sam Raybould  130
11- Jack Parkinson  128
12- Dick Forshaw  123
13- Ian St John  118
14- Jack Balmer  110
15- John Barnes  108
16- Kevin Keegan  100
17- Muhammed Salah  100

Liverpoolda 100ler kulübünün son üyesi Muhammed Salah

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