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GeriFutbol Liverpool, saha içinde George Floyd için diz çöktü
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 01.06.2020 - 19:46,Son Güncelleme:

Liverpool, saha içinde George Floyd için diz çöktü

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Liverpool, saha içinde George Floyd için diz çöktü
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da futbolcular, George Floyd'un öldürülmesine tepki gösterdi ve saha ortasında diz çökerek protestoda bulundu.

Liverpool'da futbolcular, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine, Anfield Stadı'nın ortasında diz çökerek tepki gösterdi.

Liverpool Kulübü ile futbolcular Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Virgil van Dijk, Dejan lovren, James Milner, Joe Gomez, Gini Wijnaldum, Adrian San Miguel, Andrew Lonergan, Fabinho ve Jordan Henderson sosyal medya hesaplarından saha ortasında diz çöktükleri görüntü ile birlikte, "Birlik kuvvettir." mesajını paylaştı.

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