Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları başladı. Real Madrid'in 3-1'lik skorla kazandığı ve avantajı elde ettiği maçın ardından, şimdi rövanş heyecanı futbolseverleri sardı. Turnuvanın iki iddialı takımı bu gece karşı karşıya gelecek. İşte, Liverpool Real Madrid maçı hakkında son gelişmeler...

Liverpool ile Real Madrid arasındaki maç bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen ekranlara gelecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Arnold, Phillips, Ozan Kabak, Robertson, Fabinho, Thiago, Wijnaldum, Mane, Salah, Jota

Real Madrid: Courtois, Odriozola, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, Vinicius, Benzema

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