Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor. Bu kapsamda İngiltere'nin güçlü ekibi Liverpool ile İspanyol devi Real Madrid karşı karşıya gelecek. Her iki ekibin de yarı final biletini almak için mücadele edeceği müsabaka öncesi tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları başladı. Real Madrid'in 3-1'lik skorla kazandığı ve avantajı elde ettiği maçın ardından, şimdi rövanş heyecanı futbolseverleri sardı. Turnuvanın iki iddialı takımı bu gece karşı karşıya gelecek. İşte, Liverpool Real Madrid maçı hakkında son gelişmeler...
Liverpool ile Real Madrid arasındaki maç bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen ekranlara gelecek.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Liverpool: Alisson, Arnold, Phillips, Ozan Kabak, Robertson, Fabinho, Thiago, Wijnaldum, Mane, Salah, Jota
Real Madrid: Courtois, Odriozola, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, Vinicius, Benzema
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