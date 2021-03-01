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Futbol
Haber Giriş: 01.03.2021 - 01:12 | Son Güncelleme:

Liverpool, Premier Lig'de 4 maç sonra kazandı

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Liverpool, Premier Lig'de 4 maç sonra kazandı
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İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool, Sheffield United'ı 2-0 mağlup etti. Milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

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  • Sheffield United - Liverpool maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Sheffield United - Liverpool maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Sheffield United - Liverpool maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Sheffield United - Liverpool maçından öne çıkan fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Lig sonuncusu Sheffield United, arka arkaya yaşadığı mağlubiyetlerle 6. sıraya kadar gerileyen son şampiyon Liverpool'u ağırladı.

Jones'un 48 ve Bryan'ın (kendi kalesine) 64. dakikadaki golleriyle mücadeleyi kazanan Liverpool, ligdeki 4 maçlık yenilgi serisini noktaladı.

Liverpool'da oynayan milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Liverpool, puanını 43'e çıkardı.

Liverpool, Premier Ligde 4 maç sonra kazandı

Liverpool, Premier Ligde 4 maç sonra kazandı

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