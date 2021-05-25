Liverpool Ozan Kabak için kararını verdi! İlk transfer...

Devre arasında kiralık olarak transfer olduğu Liverpool'da başarılı bir performans sergilemesine karşın geleceği belirsiz olan milli futbolcu Ozan Kabak'la ilgili İngiliz ekibi kararını verdi.

Sky Sports'un haberine göre Liverpool, savunma bölgesine RB Leipzig'in genç oyuncusu Ibrahima Konate'yi kadrosuna katacak. İngiliz ekibi, 35 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Konate'nin transferini gerçekleştirecek.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Liverpool'un Ozan Kabak'ın 22 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ve milli futbolcunun Schalke 04'e döneceği belirtildi.

Bundesliga'da küme düşen Schalke'de kalmayacağı neredeyse kesin olan Ozan Kabak'la RB Leipzig ve Leicester City'nin ilgilendiği kaydedildi.