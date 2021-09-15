Liverpool Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2017/18 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'dan daha fazla maç kazanan sadece iki takım var: Bayern Münih & Manchester City. Avrupa arenasında çıktığı son sekiz maçın sadece ikisini kazanan Milan, iki galibiyeti de geçen sezon Avrupa Ligi'nde aldı. İtalyan ekibi, Mart 2014'teki Atletico Madrid maçından bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez sahne almaya hazırlanıyor.

Jürgen Klopp yönetiminde Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktığı 12 iç saha maçının sadece birini kaybeden Liverpool, tek yenilgisini geçen sezon Atalanta'dan aldı. İngiliz ekibi bu süreçte rakip filelere toplam 30 gol gönderdi. 2017/18 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde Mohamed Salah ile birlikte 25+ gol atan sadece üç oyuncu var: Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi.

Milan forması giyen Zlatan Ibrahimović, Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla takım adına gol atan oyuncu konumunda. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 42 maçta 19 gol atan Sadio Mané, turnuva tarihinde 20 gole ulaşan dördüncü Afrikalı olmak istiyor.

Şampiyonlar Ligi kariyerinde sahada kaldığı ortalama her 95 dakikada bir gole katkı sağlayan Milan santrforu Olivier Giroud, 2012/12 ile 2019/20 sezonları arasında Liverpool'a resmi maçlarda en fazla gol atan oyuncuydu.

LİVERPOOL MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool Milan maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.