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Liverpool Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Premier Lig#Liverpool#Manchester United
Liverpool Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda

Liverpool Manchester United maçı ile iki ekip Premier Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Zirve takibini sürdüren Liverpool 73 puanla ikinci sırada yer alırken, bir maç fazlası bulunan Manchester United 54 puanla 5. sırada yer alıyor. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Liverpool Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Premier Lig'de Ekim 2009'dan bu yana ilk kez Manchester United'ı üst üste üç kez mağlup etmek isteyen Liverpool, 2013/14'ten bu yana bir sezonda Kırmızı Şeytanlar'ı iki kez yenemedi.Liverpool'a konuk olduğu son beş lig maçını kazanamayan Manchester United, bu rekabet tarihinde daha uzun bir galibiyet hasretini en son Eylül 1970-Aralık 1979 arasında yaşadı.

Deplasmanda oynadığı son iki Premier Lig maçını kaybeden ve daha önceki 39 karşılaşmada aldığı mağlubiyet sayısına ulaşan Manchester United, lig tarihinde sadece üç kez üst üste üç dış saha yenilgisi aldı. Liverpool tarihinde Manchester United'a Mohamed Salah'tan daha fazla resmi maç golü atan tek oyuncu Steven Gerrard.

Premier Lig'de gol attığı son 24 maçın 23'ünden galip ayrılan Cristiano Ronaldo, son 12 karşılaşmada puan kaybı yaşamadı. Portekizli yıldızın bu süreçte fileleri havalandırmasına rağmen galip gelemediği tek karşılaşmadaki rakibi Liverpool'du.

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LİVERPOOL MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool Manchester United maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Premier Lig#Liverpool#Manchester United

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