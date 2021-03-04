Liverpool Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Ozan Kabak oynacak mı? İşte detaylar

Evinde oynadığı son dört Premier Lig maçını kaybeden Liverpool, aynı sayıda mağlubiyeti Jürgen Klopp yönetiminde çıktığı ilk 100 iç saha maçında almıştı. Kırmızılar, kulüp tarihinde ligde veya resmi maçlarda üst üste beş iç saha yenilgisi almadı.

Chelsea'nin başında çıktığı ilk dokuz resmi maçı kaybetmeyen Thomas Tuchel, José Mourinho ve Luiz Felipe Scolari'nin ardından Chelsea kariyerine 10+ maçlık yenilmezlik serisiyle başlayan üçüncü menajer olmak istiyor.

Liverpool forveti Sadio Mané'nin İngiltere'ye transfer olduğundan bu yana resmi maçlarda Chelsea'den daha fazla gol attığı sadece iki rakibi var: Crystal Palace ve Aston Villa.

LİVERPOOL CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool Chelsea maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

LİVERPOOL'DA GÜNDEM OZAN KABAK! BİLİNMEYEN İSTATİSTİKLERİ ORTALIĞI YIKTI...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, Ada basınının gündeminden düşmüyor.

Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip ve Fabinho'nun sakatlıklarının ardından savunma hattına takviye yapmak adına 30 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte Schalke 04'ten kiralanan genç savunmacının Liverpool'da kalıcı olup olamayacağı tartışılıyor.

İngiliz basını, Ozan Kabak ile birlikte transfer edilen Ben Davies'in Liverpool'daki geleceğine dair karamsar olsa da milli futbolcunun şimdiye dek süre aldığı 4 resmi müsabakada ortaya koyduğu performansla uzun vadede başarılı bir transfer olduğuna inanıyor.

ÖNÜNDEKİ 3 AY ÇOK KRİTİK

Ozan Kabak'ın Liverpool'a çok zor bir dönemde geldiğinin ve henüz 20 yaşında olduğunun altının çizildiği haberde, ilk 4 maçında oynadığı futbolun potansiyeli hakkında ciddi fikirler verdiği kaydedildi.

Genç stoper için sezonun geri kalanın çok kritik olduğunu hatırlatan İngilizler, Ozan Kabak'ın satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı konusunda önünde çok kritik 3 ay bulunduğunu yazdı.

OZAN KABAK ŞİMDİYE DEK İNGİLİZLERİN GÖZÜNDE NASIL PERFORMANS SERGİLEDİ?

Habere göre; Ozan Kabak şimdiye dek yakaladığı istatistiklerle ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Liverpool formasıyla ilk maçında Leicester City karşısında yaşadığı talihsizliklere rağmen 70. dakikaya kadar oynadığı futbol tam not alırken, son bölümlerdeki şanssızlığı içinse 'savunmacı laneti' yakıştırması yapıldı.

Ozan Kabak'ın ikili mücadele ve hava topu kazanma konusunda ilk 4 maçında ortalama bir performans sergilediği belirtildi. Genç oyuncu, Schalke 04'te bu alanlarda ortalama yüzde 75.9 başarı sağlarken bu oranın Liverpool'da yüzde 56.5'a düştüğü ancak alışma sürecindeki bir savunmacı için bunun umut veren bir istatistik olduğu görüşü hakim.

GERİDEN DAHA İYİ OYUN KURUYOR

Milli stoperin bir diğer öne çıkan özelliği olarak ise geriden oyun kurma yeteneği gösterildi. Yazıda, aynı pozisyonda oynayan ancak şu an sakat olan Virgil van Dijk, Joe Gomez ve Joel Matip gibi topla ilişkisinin iyi olduğuna ve hatta şu an başarı yüzdesi olarak üç tecrübeli isimden daha iyi olduğuna dikkat çekildi.

Ozan Kabak ilk 4 maçında yüzde 91.9 gibi yüksek bir pas isabet yüzdesi yakalarken sakatlık öncesi dönemde Van Dijk yüzde 89.8, Joe Gomez yüzde 86 ve Joel Matip 87.9 ile oynuyordu. İngilizler, bu istatistikler doğrultusunda Ozan Kabak'ın Premier Lig seviyesinde 'ayağı iyi, oyun kurabilen' elit bir stoper olarak kabul edilebileceğini düşünüyor.

JURGEN KLOPP'UN PRES OYUNUNDA BEKLENENİ VEREBİLİR Mİ?

Ozan Kabak hakkında bir diğer önemli kriter olan başarılı pres yüzdesini de masaya yatıran İngilizler, teknik direktör Jurgen Klopp'un pres oyununa adapte olup olamayacağını değerlendirdi. İstatistiklere bakıldığında, 20 yaşındaki oyuncunun bu alanda da Virgil van Dijk ve Joe Gomez'i geride bıraktığı ortaya çıktı.

Yüzde 39.3 başarılı pres yüzdesiyle oynayan Ozan Kabak'ın ardından yüzde 34.8 ile Joe Homez gelirken, Van Dijk'ın ise yüzde 33.6'ta kaldığı kaydedildi. Joel Matip ise yüzde 39.4 ile Ozan Kabak'ı yüzde 0.1 oranında ufak bir farkla geçebildi.

Haberde son olarak Ozan Kabak'ın kuşkusuz çok yetenekli, yüksek potansiyelli elit bir stoper adayı olduğunun altı çizildi ve önündeki üç aylık sürecin kendisi için hayati önem taşıdığı savunuldu.

VIRGIL VAN DIJK'TAN OZAN KABAK'A TAVSİYELER

Kulübün resmi internet sitesine konuşan Ozan Kabak, daha önce idolü olduğunu açıkladı yeni takım arkadaşı Virgil Van Dijk ile buluşmasını ve deneyimli savunmacının kendisine verdiği tavsiyeleri anlattı.

"Onunla nihayet tanıştım. Çok düzgün bir adam ve tıpkı yeteneği gibi harika bir insan. Futbol hakkında bana çok yardımcı oluyor ve ipuçları veriyor. Şimdi kendisi tedavi sürecinde. Umarım en kısa sürede iyileşir ve bize saha içinde de yardımcı olur. Onunla birlikte savunma tandemi oluşturmayı dört gözle bekliyorum. Liverpool'un savunma anlayışı konusunda bana birçok tavsiye verdi. Ayrı takımın genel futboluna dair de ipuçları aldım. Bunlar ufak da olsa sahadayken, defans yaparken işinize yarayan şeyler. Çok tecrübeli bir oyuncu. Söyledikleri benim için çok değerli."