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Liverpool 7-0 Manchester United (Maçın özeti)

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#Premier Lig#Manchester United#Liverpool
Liverpool 7-0 Manchester United (Maçın özeti)
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 21:23

Liverpool, Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool, Manchester United'ı 7-0 mağlup etti.

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Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool ile Manchester United kozlarını paylaştı.

Anfield'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 7-0'lık skorla kazandı.

Merseyside ekibi, 43. dakikada Cody Gakpo ile öne geçerken 47. dakikada Nunez ile farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 50'yi gösterdiğinde sahneye yeniden Gakpo çıktı ve skor 3-0'a geldi.

Salah, 66. dakikada takımının 4. golünü atarken Nunez, 75. dakikada skoru 5-0 yaptı. Son sözleri 83. dakikada Salah ve 89. dakikada Roberto Firmino söyledi.

Bu sonuçla birlikte Manchester United 49 puanda kalırken Liverpool'un puanı 42 oldu.

SALAH TARİHE GEÇTİ

Mohamed Salah, 129 golle Liverpool tarihinin Premier League'deki en golcü oyuncusu oldu.

TARİHİ GALİBİYET

Liverpool, 1895 yılında Manchester United'ı 7-1 mağlup etmişti ve bu tarihten sonra rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini aldı.

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#Premier Lig#Manchester United#Liverpool

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