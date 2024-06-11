Transferde neler oluyor? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor büyük oynuyor...

BURUK'UN FOFANA TALEBİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fofana'nın Monaco'dan ayrılık kararını hem kulüp hem de oyuncu tarafının doğruladığı belirtildi. Fofana'nın kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ancak şu anda transfer için ileri düzeyde bir görüşme olmadığı kaydedildi. Öte yandan 25 yaşındaki Fransız oyuncunun transferini Okan Buruk’un çok istediği öğrenildi. Monaco’nun üç sezon önce Strasbourg’dan 15 milyon Euro'ya transferi olan Fofana’nın, özellikle Cim-Bom’un orta sahasına büyük katkı sağlayabilecek bir isim olduğu dile getiriliyor.