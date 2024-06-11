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Transferde neler oluyor? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor büyük oynuyor...

Güncelleme Tarihi:

#TRANSFER#GALATASARAY#FENERBAHÇE
Transferde neler oluyor Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor büyük oynuyor...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 09:20

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte gözler kulüplerin transfer çalışmalarına çevrildi. Gündemde birçok iddia yer alırken, günün öne çıkan haberlerini bir araya getirdik.

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Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından kulüplerin transfer çalışmaları da başladı. Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Anadolu ekipleri de kadrolarını güçlendirerek üst sıraları zorlamak istiyor.

İşte günün öne çıkan transfer haberleri...

BURUK'UN FOFANA TALEBİ
BURUKUN FOFANA TALEBİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fofana'nın Monaco'dan ayrılık kararını hem kulüp hem de oyuncu tarafının doğruladığı belirtildi. Fofana'nın kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ancak şu anda transfer için ileri düzeyde bir görüşme olmadığı kaydedildi. Öte yandan 25 yaşındaki Fransız oyuncunun transferini Okan Buruk’un çok istediği öğrenildi. Monaco’nun üç sezon önce Strasbourg’dan 15 milyon Euro'ya transferi olan Fofana’nın, özellikle Cim-Bom’un orta sahasına büyük katkı sağlayabilecek bir isim olduğu dile getiriliyor.

FENERBAHÇE'NİN CAMARA PLANI
FENERBAHÇENİN CAMARA PLANI

Fenerbahçe, bonservisi elinde olan orta saha Mady Camara ile ilgileniyor. (Foot Mercato)

TRABZONSPOR'DAN SANCHEZ ATAĞI
TRABZONSPORDAN SANCHEZ ATAĞI

Inter ile sözleşmesi biten Alexis Sanchez, Süper Lig'den Trabzonspor'un hedefinde... Trabzonspor, 35 yaşındaki Şilili yıldızın menajeriyle temas kurdu ancak İtalya’dan Parma ve Udinese’nin yanı sıra MLS ekiplerinden Inter Miami ile River Plate de Sanchez’le ilgileniyor. (AS)

F.BAHÇE'YE 'YILDIZ YAĞMURU'
F.BAHÇEYE YILDIZ YAĞMURU

Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de başkanlık seçimi sonrası transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı - lacivertlierin, Barcelona'da yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle takımdan ayrılma ihtimali yüksek olan Robert Lewandowski için şansının arttığı iddia edildi. Öte yandan bonservisi Atletico'da bulunan Joao Felix'in de yakın takipte olduğu öne sürüldü. Ayrıca Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen Sadio Mane'nin de Avrupa'ya dönme kararı aldığı ve Mourinho'nun özel olarka yıldız futbolcuyu istediği ifade edildi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineBURUK'UN FOFANA TALEBİ
timelineFENERBAHÇE'NİN CAMARA PLANI
timelineTRABZONSPOR'DAN SANCHEZ ATAĞI
timelineF.BAHÇE'YE 'YILDIZ YAĞMURU'
Haberle ilgili daha fazlası:
#TRANSFER#GALATASARAY#FENERBAHÇE

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