Polonya 2-1 Türkiye (Milli Takım maç özeti)

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A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında deplasmanda Polonya ile karşı karşıya geldi. Ulusal Stadyum'da oynanan maçı Polonya 2-1 kazandı. Polonya'nın gollerini 12. dakikada Swiderski ve 90. dakikada Zalewski attı, Milli Takımımızın sayısını ise 77. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
4 HAZIRLIK MAÇINI DA KAZANAMADIK
A Milli Takım, Mart'ta ve Haziran'da EURO 2024 için oynadığı 4 hazırlık maçında galibiyet alamadı. Milliler Macaristan'A 1-0, Avusturya'ya 6-1, Polonya'ya 2-1 yenilirken İtalya ile 0-0 berabere kaldı.
EURO 2024'TE İLK MAÇIMIZ 18 HAZİRAN'DA
14 Haziran'da başlayacak olan EURO 2024'te A Milli Takımımızın ilk maçı 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile olacak.
POLONYA 2-1 TÜRKİYE
GOL: 12' Swiderski, 77' Barış Alper, 90' Zalewski
İlk yarı sonucu: 1-0
Son düdük çaldı. Milli Takım, EURO 2024 öncesi son provada Polonya'ya 2-1 mağlup oldu.
Sağ kanada gelen uzun topu kontrol eden Zalewski, driplingle ceza alanına girdi ve topu ağlara yolladı.
İnanılmaz! Szczesny'nin kalesini terk ettiği pozisyonda topu sol taç çizgisinde alan Kerem'in uzaklardan vuruşunda top üst direkte auta gitti.
Barış Alper Yılmaz'ın ceza alanı ön çizgisinde dönerek vuruşunda top ağlara gitti. Beraberliği yakalıyoruz.
Arda Güler'in art arda şutlarında kaleci Szczesny gole izin vermedi.
İkinci yarıda oyuna giren oyuncularımızdan Arda Güler'in pasında Barış Alper kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunda kalecinin müdahalesi sonrası top dışarı çıktı.
Polonya, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Ev sahibinde golü atan Swiderski golü attıktan sonra sakatlanıp kenara gelmişti. 32. dakikada Lewandowski de sakatlanarak oyundan çıktı.
21. dakikada savunma arkasına sarkan Kerem'in karşı karşıya sağ çaprazdan vuruşunda kaleci gole izin vermedi.
Milli Takımımız, 12. dakikada geriye düşüyor. Savunma arkasına atılan uzun topta Samet'in kafayla müdahalesi kısa düştü, Lewandowski'nin pasında topla buluşan Swiderski karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.
Polonya - Türkiye maçı başladı. Başarılar Milli Takım!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Polonya maçı öncesi başkent Varşova'da kamp yaptıkları otelde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve oyuncular ile bir araya geldi.
Ziyarette TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı.
Montella ile kısa bir süre sohbet ederek Avrupa Şampiyonası öncesi öncesi takımın durumu hakkında bilgi alan Bakan Bak ile Başkan Büyükekşi, tek tek oyuncularla da görüşerek Polonya maçı için başarı diledi. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve Ay-Yıldızlı futbolcular, destekleri için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye teşekkür etti.
A Milli Takımımızda Zeki Çelik ve Ahmetcan Kaplan, sakatlıkları sebebiyle Polonya maçı kadrosunda yer almadılar.
Fenerbahçe'nin eski ve yeni 10 numaraları Arda Güler ile Szymanski, özel maç öncesi buluştu.
Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Slisz, Zielinski, Piotrowski, Zalewski, Swiderski, Lewandowski
Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Salih Özcan, Hakan, Orkun, İrfan Can, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy
Türkiye ile Polonya bugüne kadar 6'sı resmi, 11'i de özel olmak üzere 17 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 3 galibiyet alırken, Polonya da 11 kez kazandı. 3 maç da berabere sona erdi. İki ülke son olarak 31 yıl önce 1994 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında karşılaştı ve ay-yıldızlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 3'ü resmi, 4'ü özel olmak üzere 7 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.
A Milli Futbol Takımı, Polonya karşılamasıyla tarihindeki 626. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 342'si resmi, 283'ü özel olmak üzere toplamda 625 karşılaşmada 1'i hükmen 242 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 235 mağlubiyet ve 148 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 852 gol kaydederken, kalesinde ise 895 gole engel olamadı.
İLK 11'LER
Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Slisz, Zielinski, Piotrowski, Zalewski, Swiderski, Lewandowski
Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Salih Özcan, Hakan, Orkun, İrfan Can, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Polonya yarı sahasından gönderilen uzun topta savunmada Samet Akaydin’in kafayla uzaklaştırmak istediği top ceza alanında Lewandowski’nin önünde kaldı. Bu oyuncu bekletmeden pasını sağındaki Swiderski’ye gönderdi. Karol Swiderski’nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
19. dakikada sağ kanattan Hakan Çalhanoğlu’nun pasında savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahasına girip sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci Szczesny oyun alanına çeldi.
25. dakikada sağ taraftan İrfan Can’dan aldığı pasla ceza alanına giren Hakan Çalhanoğlu’nun çapraz pozisyondan yerden yaptığı vuruş kaleye paralel olarak oyun alanının dışına gitti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Arda Güler’in ara pasında savunma arkasına sarkan Barış Alper’in ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşu kaleci Szczesny kornere çeldi.
63. dakikada Barış Alper ile duvar pasına giren Arda Güler’in ceza alanı dışı hafif sağ çaprazından plase vuruşunda kaleci Szczesny, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
67. dakikada sol kanattan topla birlikte ilerleyen Sebastian Szymanski’nin ceza sahasına gönderdiği yerden ortada arka direkte Urbanski meşin yuvarlağın sahibi oldu. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Mert Günok iki hamlede topu kontrol etti.
77. dakikada Kenan Yıldız’dan aldığı pasta Polonya ceza yayı üzerinde topla buluşan Barış Alper’in dönerek yerden çektiği şut savunmaya da çarparak filelere gitti. 1-1
79. dakikada sol kanattan Barış Alper’e atılan uzun topu almak için kalesini terk eden kaleci Szczesny’nin yatarak müdahale ettiği meşin yuvarlağın sahibi Kerem Aktürkoğlu oldu. Kerem'in sol taç çizgisi üzerinden yaptığı vuruş üst direğe de çarparak oyun alanını terk etti.
88. dakikada gelişen Polonya atağında savunma arkasına atılan pasta ceza alanına giren Piatek’in vuruşunu kaleci Mert sağına uzanarak kontrol etti.
90. dakikada savunmada Merih Demiral’dan topu kapan Zalewski’nin sol kanattan içe kat ederek ceza alanına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert’in sağından ağlarla buluştu. 2-1