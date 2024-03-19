Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten dikkat çeken açıklama: 'Hepimiz endişeleniyoruz!' | 'Fenerbahçe, ligden çekilirse...'

Güncelleme Tarihi:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu. Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili konuşurken, gündeme dair dikkat çeken ifadeler kullandı.
İşte Özbek'in sözleri;
"Muslera'yla ben bizzat görüştüm. Bu konuyla ilgili Erden kardeşim de gerekli açıklamaları yaptı. Bir problem yok. 1+1 yıllık bir sözleşme olacak..."
"Olayları yabancı hakem seviyesine indirmek yanlış. Biz buraya nasıl geldik? Birbirimizi boğazlama seviyesine nasıl geldik? Bence bunu yabancı hakemle açıklayamazsınız. Artık öz eleştiri yapmanın zamanı geldi. Geçmişte ifade edilenlerin sanki yokmuş gibi davranılmasını yanlış buluyorum. Lafın sözün bittiği yere geldik. Herkes dikkatli olsun, herkes konuşurken haddini bilerek konuşsun."
Bir WhatsApp grubumuz var ama yazılanları söylememiz yanlış olur. Her kulüp, Trabzon'da yaşananları değerlendiriyor. O grupta yazılanları söylemem mümkün değil.
Trabzon'da cereyan eden olayla ilgili, sahada olanların detaylı incelemesi yapılması gerekiyor. Kim varsa adil bir şekilde değerlendirilip, TFF'nin gerekli cezaları vereceğinden eminim. Trabzon'daki olayların milat olması lazım. Nasıl bugüne geldiğimizi, sebepleri dikkate almak gerekiyor. Sahada oluşmuş, günlük bir olay olarak değerlendirmiyoruz. Sezon boyunca değerlendirmelerimiz var. Artık TFF buna sebep olanlara, bu olaylara karışanlara, adil yargılamayla gereken cezaları vermeli. Bugün PFDK'nın alacağı kararlar da son derece önemlidir.
TFF bir tarih açıkladı. 7 Nisan'da, Urfa'da oynanacak. Bütün hazırlıklar da buna göre yapıldı. Urfalı arkadaşlar da 'Bekliyoruz' diye açıkladı. Son derece heyecanlılar. Bundan sonraki gelişmeler TFF'nin inisiyatifindedir. Kulübüme iletilmiş herhangi bir çağrı yoktur. Bize iletilen, 7 Nisan'da oynanacağı şeklindedir. Galatasaray'ın bir yönetimi var, böyle bir talep geldiğinde değerlendirme yapılacaktır. TFF, bunu Galatasaray'a sorarken gerekçesiyle soracaktır. Ne kadar uygun ve adil olduğuyla ilgili değerlendirme yapılacak.
"Buraya nasıl geldik! Türk futbolu buraya nasıl geldi? Üzerinde durulması gereken en önemli konu bu. Geçmişteki söylemlerimize bakalım. Bu olaylar kendi kendine mi oluyor, yoksa bizim söylemlerimiz bu olayları tetikliyor mu? Türk sporunu yöneten yetkililerin olaya buradan başlaması lazım. İstenmeyen olaylar oldu. Fenerbahçe ve Trabzonspor'a geçmiş olsun. Bu olayların giderek artan seviyeye gelmesi, hepimizi endişelendiriyor. Sadece Trabzonspor'un sahasında olan olayları kastetmiyorum. Bugüne nasıl geldik? Buna bakmalıyız. Dileğim; bu tip olayların artık gündemimizden kalkması. Bu olayın milat olması. Kurumların ve kişilerin adil şekilde cezalandırılmasını diliyorum."
"Kulüpler Birliği Vakfı önemli bir kurum. Ali Bey'in istifası kişisel bir karardır. Ben daha önce bu görevi yaptım. Çok değerli arkadaşlar var. Ali Bey'in istifasıyla yer boşalırsa, ortaya yine bu vakfı en iyi şekilde temsil edebilecek arkadaşımızı seçeriz."
"Süper Kupa için karar mekanizması TFF'dir. Galatasaray da gelişmeleri izlemektedir. Türk futbollunun hayrı ve faydası için her türlü kararın Galatasaray arkasında durur."
"Ali Bey olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı. Bu ligden çekilme, Fenerbahçe'nin iç işi. Galatasaray'ın geleneğinde rakiplerin iç işlerine karışma huyu yok. Fenerbahçe kendi arasında toplanacak ve karar alacak. Her ne kadar, geçmişte benzer söylemler yapıldıysa da, kendileri için Fenerbahçe en iyi kararı alacaktır. Bundan eminim. Galatasaray olarak rakiplerin iç işleriyle ilgilenmemiz söz konusu değil."
"Türk futbolunda bu gerginliğin önemle incelenmesi gerekiyor. Geçmişten bugüne yaptıklarımızı göz önüne almamız lazım. Türk sporuna ne kadar yararı, ne kadar zararı olmuştur. Bu olaylar incelenmeli, kapsamlı bir inceleme yapılmalı. Buradan da adil bir şekilde bunların önüne geçmek için gereken cezalandırılmalar yapılmalı. Galatasaray olarak rekabetin sahada kalmasını istiyoruz. Artık bugün bir milat olmalı. Bu konu ile ilgili adil yaptırımlar gündeme gelmeli. Bu görev TFF ve kamuya düşmektedir. Onların da gerekeni yapacağından eminim."
"Ali Bey daha sonra bir açıklamaya istinaden görüşmeyi iptal etti. Türk sporundaki gerginliği görüşerek çözebilir miyim düşüncesindeydim. Rakibimizden bu görüşmenin iptali gündeme geldi. Keşke görüşebilseydik ve bugünlere gelmeseydik."
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisiyle görüşme açıklamasıyla ilgili;
"Konuyu Ali Bey gündeme getirdi. 4-5 ay önce olmuş bir konu. Ortak tanıdığımız bir arkadaşımız, beni ziyaret etti. Ali Bey'in söylediğinden farklı olarak, kendisinin Türk futbolundaki gergin ortamın sonlanması için çağrıda bulundu. Ali Bey ile bu konuyu görüşebileceğimizi, kendi organize edeceği bir mekanda buluşabileceğimizi, gergin ortamın son bulması için bunu yapabileceğini söyledi. Ben ve Ali Bey, bu görüşmeyi kabul ettik."