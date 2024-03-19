Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten dikkat çeken açıklama: 'Hepimiz endişeleniyoruz!' | 'Fenerbahçe, ligden çekilirse...'

'HEPİMİZİ ENDİŞELENDİRİYOR'

"Buraya nasıl geldik! Türk futbolu buraya nasıl geldi? Üzerinde durulması gereken en önemli konu bu. Geçmişteki söylemlerimize bakalım. Bu olaylar kendi kendine mi oluyor, yoksa bizim söylemlerimiz bu olayları tetikliyor mu? Türk sporunu yöneten yetkililerin olaya buradan başlaması lazım. İstenmeyen olaylar oldu. Fenerbahçe ve Trabzonspor'a geçmiş olsun. Bu olayların giderek artan seviyeye gelmesi, hepimizi endişelendiriyor. Sadece Trabzonspor'un sahasında olan olayları kastetmiyorum. Bugüne nasıl geldik? Buna bakmalıyız. Dileğim; bu tip olayların artık gündemimizden kalkması. Bu olayın milat olması. Kurumların ve kişilerin adil şekilde cezalandırılmasını diliyorum."