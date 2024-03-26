Erden Timur: "TFF hakem toplantısını yayınladı, ne varsa dökülüyor!" | Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalini yabancı hakem yönetsin

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Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, sosyal medyaya sızan hakem toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Timur, hakem toplantısının haricinde Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşananlarla ilgili PFDK' sevklerinin gerçekleşmemesinin eleştirdi. Erden Timur, Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa finalinde yabancı hakeme sıcak baktıklarını da vurguladı.
Süper Kupa finalini yabancı hakem yönetsin. Bizim için bir sorun yok. Ama yabancı hakeme de 1 yıl boyunca baskı yapalım. Avmde, çoluk çocuklarını, eşlerini rahatsız edelim. Madem yabancı hakemin saniyelik kararının daha doğru olacağını düşünüyoruz.
Ben bunları söyledim diye yine bir sürü şey söylenecek. Herkesin tarafsız olması lazım. Bir zamanın milat olması gerekiyor, Trabzon'da yaşananlar da milat olsun. Yanlışa yanlış olarak bakalım. PFDK sevkleri neden yapılmıyor, bu baskı yüzünden yapılmıyor. Oyuncu sayısı azaltılacak deniyor. Dedikodu olmadığını bilsem söylerim. Sevkle ilgili disiplin müfettişleri savcı gibidir. Olaya karışan kişileri sevk edersin. Onunla ilgili kararı PFDK verir. Sevk edilen kişi de 'Ben burada nefsi müdafaada bulundum' der. Kim karışmışsa sevk edersiniz. Fiil saldırıysa saldırıya göre kavgaysa kavgaya göre sevk edersiniz. Güleriz ağlanacak halimize gibi bir drama yaşıyoruz. Bu olayın yaşanmaması gerektiği ayrı bir konu. Olaya girmeyen futbolcuların etkilenmesi ayrı bir konu. Onları gayet anlıyoruz. Ancak taraftara saldıran, dönen tekme atanlar ayrı konu. Neden hepsini adil bir şekilde konuşmuyoruz?
Siyasilere bile baskı yapılıyor. Federasyona böyle bir baskı yapılıyor mu? Hukuki olan şey, müfettişlerin olaya karışan herkesi sevk etmesidir. Orantılılık ilkesi vardır. Bir kişi elinde tokatla geliyorken siz ona 10 tane yumruk atıp, 50 tane bir şey yapıyorsanız orada orantılılık ilkesi yoktur.
Sevkleri göreceğiz. Duyduğumuz şu; sayı 5'ten 4'e, 4'ten 3'e indirilmiş. Siparişle sevk gibi bir şey söz konusu.
Olmaması gereken bir olay Trabzon'da yaşananlar. Taraftarın kesinlikle sahaya girmemesi gerekiyor. Suların atılmaması gerekiyor. Bundan önceki maçlarda da oldu. Fenerbahçe - Galatasaray maçında da oldu. Fenerbahçe Stadı'nda da oldu. Hiçbir şekilde olmaması gerekiyor. Sahaya giren taraftar etkisiz hale getirilmişken vurulması, dışarıda bile vurulması... Halil Umut Meler'e vurulduğunda nasıl bir yankı uyandı? Doğruydu da o yankı. Hukukta ve vicdanda herkes eşittir. Taraftarın girmesi de yanlış, etkisiz hale getirildiğinde yumruklanması, kafasının tekmelenmesi de yanlış. Ben hukukçu olduğum için biliyorum, postalla vurduğunuzda bile silah sayılıyor.
Hele ki krampon bambaşka bir şey. Adalet Bakanımız çok değerli bir açıklama yapıyor, herkesin adil bir şekilde yargılanması lazım diye. Bu açıklamayı Adalet Bakanı yapıyor. Kendini savunan ayrı. Kamuoyu baskısı, taraftar gücüyle hukuk çağrısının aleyhine bir şeyler söyleniyor. Bu hangi statta olursa olsun etkisiz hale getirilmiş bir taraftarın üzerine atladığında diğer taraftarlar da galeyana gelir.
Bu olmaması gereken ancak anormal olmayan bir şey. Niye bir şeylerin üstü örtülüyor?
Galatasaray ne yapabilir? Rakibinizin yaptığı haksız puan kaybından sonra üste çıkmaya çalışmak gibi şeyleri yaparsak ortam daha da yükselecek. Keşke herkes birbirine sarılsa demeyeceğim ama doğru bir şekilde gitmesi lazım. Kim yaptıysa ortaya çıksın. Ne varsa çıksın.
Kamuoyunda söz sahibi insanlardan, fikir önderlerinden ricam; 'her şey ortaya çıksın'ı desteklesinler. Şampiyonluğa giderken bu işi ele vermek pahasına bunu yaptılar. Hem hakemler etkilensin hem PFDK sevkleri etkilensin diye yapılmıştır diye düşünüyorum.
Her iki takım da Türk futbolunun en önemli kulüplerinden. Dört büyük var, hepimiz çok büyük değer arz ediyoruz. Hiçbir şey kimsenin tırnağının kanamasından değerli değil. Birine bir şey olacaksa şampiyonluğun hiçbir önemi yok. Kim şampiyon olacaksa olsun. Temizlenelim çağrısıdır bu. Süper Kupa inşallah düzgün bir şekilde oynanır.
Ben soruşturma talep edecektim, TFF başlatmış. Son derece de normal. Sızdırılıp, kırpılıyor görüntüler. İki tane maç var, biz çıkıp konuşmuyoruz bile. Siz de konuşuyorsunuz diyorlar, biz de camiayız. İletişim fakülteleri olan üniversitelerimiz, iletişimi incelesin. Hangi takımdan, hangi yönetici ne kadar açıklama yapmış, cevaben ne kadar açıklama yapılmış? Bunların hepsi konuşulsun. Medyanın da 'Hadi yapılsın' demesi gerekiyor ama kimse oralı olmuyor. Kim bu işi gerçekten geriyor, kim medyaya baskı yapıyor? Açıklanması gerekiyor.
Cesur olmamız lazım. Doğru olduğunu düşünen, adil olan insan cesur olur. Ben ahlaksızların cesur olduğunu görmedim. İdealist insan cesurdur. Türk futbolu için ortadan konuşalım. Herkes kendine yapılan şeyleri açıklasın, kim yaptıysa ortaya çıksın.
Her şey şeffaflaşmadığında kirli eller içeriden bilgiyi sızdırıyor. O görüntüler Amerika'ya gidiyor, Amerika'da yine kirli bir organizasyon buraya getiriyor. O görüntü gönderilmeden önce 3-4 açıklama yapılıyor. Hepsi de planlı.
Normalde çok da sakin bir yapım yok, sinirlenebiliyorum. Ancak gerginliği yükseltmek istemiyorum. Türk futbolunu ileri götürmek için hepimizin her şeyine bakılsın. Kendinden emin olan, 'Her şey incelensin' desin. Federasyona imza verelim, ilk imzayı ben atarım. Gerekirse yasal düzenleme yapılsın dedik, neler yaşandı? Hakemleri gördüğünüz yerde çevirin, birisi tokatlarsa dendi, hakem yumruklandı, İstanbulspor sahadan çekildi... Sadece şampiyon olmak için bu kadar manipülasyon, bu işi farklı bir yere götürüyor. Hatalar eleştirilsin. Kaygı imparatorluğu çökmeli. İnsanlara zulmediliyor. Tüm VAR kayıtları, seminerler açıklansın ve her şey şeffaf olsun. Fanatik taraftarlar haricinde herkes adalet istiyor.
5 ay önce 'Temiz Eller' çağrısını yaparken bir şeylerin sızdırıldığını söylemiştim. O hafta 2 tane hata olmuş. Birisi çok daha bariz. Antalyaspor maçından sonra konuşma yapacaktım, konuşmadım. Çok daha ağır ve bariz olanlar bizim maçta verilmedi. Antalya maçında bize de verilmeyen şeyler var. Gerçekten kayrılarak 90+'larda en az fazladan 8-10 puan alan bir takım var. Sonradan da mağdur gibi açıklamalar yapıyorlar. En önemli şey, bu konudaki edeptir.
Hem görsel hem de yazılı basında bu adil bir şekilde değerlendirilmiyor. Sivasspor maçından sonra böyle kararlar istemiyoruz diyen tek takımız. Bu futbolun gerginliğini kişisel çıkar ve kaygılarla artırmayın. Cesur insanlara ihtiyacımız var. Hep birlikte incelenelim. Bunun başka bir çaresi yok. İnsanlar birbirine bileniyor. İlk sorumluluğumuz toplumsal sorumluluk. Şahsıma onlarca laf söylendi. Yalancı, ahlaksız, alzheimer dendi, videolarda ağzımız taklit edildi. Hiçbirine cevap vermedik.
Futbolda 'Temiz Eller' operasyonunu ilk biz söyledik. Hepimiz incelenelim, hepimizin banka hesapları, telefonları incelensin. Biz TFF'ye müracaat ettik. KVKK metnine imza attığınızda bunlar incelenebiliyor. Hakemler ve TFF üzerinde çok ciddi bir baskı var. Bugünkü hareketleri takdire şayandı. Her şey konuşulsun. Kendinden emin olan insan, her şey açıklansın ister.
Bu işin temizlenmesi için şeffaf olmak gerekiyor. Bugün TFF yayınladı her şeyi, ne varsa dökülüyor. Dün, planlı ve sistemli bir şekilde hepimizin alışık olduğu Amerika'dan bir operasyon vardı. Önceden farklı bağlantıları da varmış o hesabın. FETÖ ile ilgili bağlantıları da olduğu söylenen biri. Kesilip, biçilip bir kısmı paylaşılıyor. Futbolun tüm paydaşları müzdarip. Hak yiyen de puanı gasp edilen de aynı dertten yakınıyor.