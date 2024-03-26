Erden Timur: "TFF hakem toplantısını yayınladı, ne varsa dökülüyor!" | Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalini yabancı hakem yönetsin

TRABZON'DA YAŞANANLAR...

Olmaması gereken bir olay Trabzon'da yaşananlar. Taraftarın kesinlikle sahaya girmemesi gerekiyor. Suların atılmaması gerekiyor. Bundan önceki maçlarda da oldu. Fenerbahçe - Galatasaray maçında da oldu. Fenerbahçe Stadı'nda da oldu. Hiçbir şekilde olmaması gerekiyor. Sahaya giren taraftar etkisiz hale getirilmişken vurulması, dışarıda bile vurulması... Halil Umut Meler'e vurulduğunda nasıl bir yankı uyandı? Doğruydu da o yankı. Hukukta ve vicdanda herkes eşittir. Taraftarın girmesi de yanlış, etkisiz hale getirildiğinde yumruklanması, kafasının tekmelenmesi de yanlış. Ben hukukçu olduğum için biliyorum, postalla vurduğunuzda bile silah sayılıyor.



Hele ki krampon bambaşka bir şey. Adalet Bakanımız çok değerli bir açıklama yapıyor, herkesin adil bir şekilde yargılanması lazım diye. Bu açıklamayı Adalet Bakanı yapıyor. Kendini savunan ayrı. Kamuoyu baskısı, taraftar gücüyle hukuk çağrısının aleyhine bir şeyler söyleniyor. Bu hangi statta olursa olsun etkisiz hale getirilmiş bir taraftarın üzerine atladığında diğer taraftarlar da galeyana gelir.

Bu olmaması gereken ancak anormal olmayan bir şey. Niye bir şeylerin üstü örtülüyor?