Erden Timur: "TFF hakem toplantısını yayınladı, ne varsa dökülüyor!" | Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalini yabancı hakem yönetsin

'TÜM KAYITLAR AÇIKLANSIN, HER ŞEY ŞEFFAF OLSUN'

Normalde çok da sakin bir yapım yok, sinirlenebiliyorum. Ancak gerginliği yükseltmek istemiyorum. Türk futbolunu ileri götürmek için hepimizin her şeyine bakılsın. Kendinden emin olan, 'Her şey incelensin' desin. Federasyona imza verelim, ilk imzayı ben atarım. Gerekirse yasal düzenleme yapılsın dedik, neler yaşandı? Hakemleri gördüğünüz yerde çevirin, birisi tokatlarsa dendi, hakem yumruklandı, İstanbulspor sahadan çekildi... Sadece şampiyon olmak için bu kadar manipülasyon, bu işi farklı bir yere götürüyor. Hatalar eleştirilsin. Kaygı imparatorluğu çökmeli. İnsanlara zulmediliyor. Tüm VAR kayıtları, seminerler açıklansın ve her şey şeffaf olsun. Fanatik taraftarlar haricinde herkes adalet istiyor.