Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Trabzonspor maçı saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu

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Beşiktaş Trabzonspor maçı, her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Lig yarışında şampiyonluk şansını yitiren iki takım, Türkiye Kupası'nı kaldırarak müzesine götürmeyi hedefliyor. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, Türkiye Kupası Final mücadelesi hakkında detaylı bilgiler

İLK 11'LER Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Salih, Gedson, Ghezzal, Muci, Muleka. Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Fountas, Onuachu. LİGDE BİRER GALİBİYET Bu sezon ligde iki takım arasında Trabzon’da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Tüpraş Stadı’ndaki karşılaşmadan da Beşiktaş 2-0 üstün ayrıldı. FİNALLER 2-2 Her iki takım da şampiyon olamadıkları sezonda taraftarlarına kupa armağan etmek istiyor. İki takım 5. kez finalde karşılaşırken önceki karşılaşmalarda 2-2 eşitlik söz konusu. İki takım arasında bugüne dek oynanan 4 final maçında taraflar, 2’şer kez mutlu sona ulaştı. Canlı Anlatım Özeti İLK 11'LER LİGDE BİRER GALİBİYET FİNALLER 2-2

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası Final mücadelesinde Beşiktaş, Trabzonspor ile karşılaşacak. 23 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak mücadele, ATV ekranlarından canlı izlenebilecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Salih, Gedson, Ghezzal, Muci, Muleka.

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Fountas, Onuachu.

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VAR SİSTEMİ KULLANILACAK

TFF Başkanı Büyükekşi, Türkiye Kupası finalinde Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi kullanılacağını ve yabancı VAR olacağını ifade ederken “Böylelikle herhangi bir spekülasyon olmadan, taraftarların da gönlünün rahat olmasını istiyoruz” dedi. Hasan Arat, “Maçın Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanmasını istedik. Herkes için doğru bir karar verildi. Federasyon da ılımlı yaklaştı. Trabzon Başkanı Ertuğrul Doğan’a ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ertuğrul Doğan ise “Türk futbolu için bu final çok önemli bir şans. Birliktelik açısından bu çok önemli. Trabzonsporlu ve Beşiktaşlı taraftarlar, centilmence bir taraftarlık örneği ortaya koyacaktır” dedi.