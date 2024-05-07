Canlı: Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçı

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaşıyor.
Maçta ilk devre oynanıyor
Beşiktaş 0-0 MKE Ankaragücü
Emre Belözoğlu: "Benim için çok büyük bir gurur. Kariyerimin ikinci senesinde, genç bir teknik adam olarak ikinci kez yarı final oynamak nasip oldu. İnşallah bugün kazanıp finale kalırız. Ankaragücü'ne de bu yakışır. Beşiktaş ligden, kendi görüntüsünden uzak bir sezon geçiriyor. Seneyi kupalı bitirmek isteyeceklerdir. Büyük takımların böyle refleksleri var. Ama ben oyuncularıma güveniyorum. Avrupa Kupalarına gitmek için elimizde bir fırsat var. Karışışımızda iyi bir takım var ama inşallah finale çıkan biz oluruz."
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: "İlk maçtaki beraberlik, bu maça avantajmış gibi yansıyacak. Bizim hedefimiz kupa bu sezon. Bu maçı geçmemiz gerekiyor. Bizi yalnız bırakmayan taraftarımız var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Futbolcularımız da bunun farkında, biz onlara çok inanıyoruz. Kazanacağımızı ve finale kalacağımızı düşünüyoruz. Hedefimiz kupa."
BEŞİKTAŞ - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı saat 20.30'da hakem Zorbay Küçük'ün düdüğüyle başladı. Maç ATV'den şifresiz olarak naklen yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Salih Uçan, Ghezzal, Rashica, Muçi, Muleka.
MKE Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Uros, Mert, Mujakic, Tolga, Flips, Efkan, Tasos, Bassogog, Bajic.