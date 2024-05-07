Canlı: Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçı

"BEŞİKTAŞ'I GEÇİP FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ"

Emre Belözoğlu: "Benim için çok büyük bir gurur. Kariyerimin ikinci senesinde, genç bir teknik adam olarak ikinci kez yarı final oynamak nasip oldu. İnşallah bugün kazanıp finale kalırız. Ankaragücü'ne de bu yakışır. Beşiktaş ligden, kendi görüntüsünden uzak bir sezon geçiriyor. Seneyi kupalı bitirmek isteyeceklerdir. Büyük takımların böyle refleksleri var. Ama ben oyuncularıma güveniyorum. Avrupa Kupalarına gitmek için elimizde bir fırsat var. Karışışımızda iyi bir takım var ama inşallah finale çıkan biz oluruz."