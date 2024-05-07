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Canlı: Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Anakaragücü#Maç
Canlı: Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 18:16

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0'ın rövanşında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Müsabakanın önemli anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaşıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Beşiktaş 0-0 MKE Ankaragücü

"BEŞİKTAŞ'I GEÇİP FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ"
BEŞİKTAŞI GEÇİP FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ

Emre Belözoğlu: "Benim için çok büyük bir gurur. Kariyerimin ikinci senesinde, genç bir teknik adam olarak ikinci kez yarı final oynamak nasip oldu. İnşallah bugün kazanıp finale kalırız. Ankaragücü'ne de bu yakışır. Beşiktaş ligden, kendi görüntüsünden uzak bir sezon geçiriyor. Seneyi kupalı bitirmek isteyeceklerdir. Büyük takımların böyle refleksleri var. Ama ben oyuncularıma güveniyorum. Avrupa Kupalarına gitmek için elimizde bir fırsat var. Karışışımızda iyi bir takım var ama inşallah finale çıkan biz oluruz."

"HEDEFİMİZ KUPAYI KAZANMAK"
HEDEFİMİZ KUPAYI KAZANMAK

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: "İlk maçtaki beraberlik, bu maça avantajmış gibi yansıyacak. Bizim hedefimiz kupa bu sezon. Bu maçı geçmemiz gerekiyor. Bizi yalnız bırakmayan taraftarımız var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Futbolcularımız da bunun farkında, biz onlara çok inanıyoruz. Kazanacağımızı ve finale kalacağımızı düşünüyoruz. Hedefimiz kupa."

 

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Canlı Anlatım Özeti

timeline"BEŞİKTAŞ'I GEÇİP FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ"
timeline"HEDEFİMİZ KUPAYI KAZANMAK"

BEŞİKTAŞ - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı saat 20.30'da hakem Zorbay Küçük'ün düdüğüyle başladı. Maç ATV'den şifresiz olarak naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Salih Uçan, Ghezzal, Rashica, Muçi, Muleka.

MKE Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Uros, Mert, Mujakic, Tolga, Flips, Efkan, Tasos, Bassogog, Bajic.

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#Beşiktaş#Anakaragücü#Maç

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