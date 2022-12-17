Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriDünya Kupası 2022 Haberleri

Lionel Messi’nin Fransa’ya gol atması için 2 bin kişilik lokma dağıttırdı

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası#Lionel Messi#Arjantin
Lionel Messi’nin Fransa’ya gol atması için 2 bin kişilik lokma dağıttırdı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 13:29

Bursa’da, Katar’da yarın oynanacak Dünya Kupası final maçında, Arjantinli Lionel Messi’nin Fransa karşısında gol atması için 2 bin kişilik lokma dağıtıldı.

Haberin Devamı

İnegöl ilçesi esnafından Hikmet Işık, yarın Katar’da oynanacak Dünya Kupası final maçı öncesi, İnegöl Belediye Meydanı’nda lokma dağıttırdı.

Tatlıcı ile anlaşan Işık, Arjantin’in yıldızı Lionel Messi’nin Fransa karşısında gol atması için 2 bin kişilik lokma dağıtımı yaptırdı. 

Lokmacı aracındaki ’Lionel Messi hayrına’ yazılı kağıt ise dikkat çekti.

Lionel Messi’nin Fransa’ya gol atması için 2 bin kişilik lokma dağıttırdı

Meydandan geçenler de ikram edilen lokmalardan yedi. 

Kupayı Arjantin’in almasını istediklerini belirten Hikmet Işık, "Malum pazar günü final maçı oynanacak. Messi’ye karşı bir hayranlık var ama işin doğrusu Messi üzerinden Maradona’ya atıfta bulunup, onun ruhuna gönderdik aslında. Kupayı Arjantin’in almasını istiyoruz. Temennimiz; Messi’nin de gol atıp, Maradona’ya armağan etmesi. O yüzden bu lokmayı dağıttık. Afiyet olsun" dedi.

Haberin Devamı

Lionel Messi’nin Fransa’ya gol atması için 2 bin kişilik lokma dağıttırdı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dünya Kupası#Lionel Messi#Arjantin

BAKMADAN GEÇME!

23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi Film gibi bir hikâye

23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi! Film gibi bir hikâye

#Ayda Zugay
Bir kış masalı: Mutlaka görülmesi gereken şelaleler | 8 ŞEHİR 10 ADRES

Bir kış masalı: Mutlaka görülmesi gereken şelaleler | 8 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum?

#Yaşam

BAKMADAN GEÇME!

23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi Film gibi bir hikâye

23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi! Film gibi bir hikâye

#Ayda Zugay
Bir kış masalı: Mutlaka görülmesi gereken şelaleler | 8 ŞEHİR 10 ADRES

Bir kış masalı: Mutlaka görülmesi gereken şelaleler | 8 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum?

#Yaşam