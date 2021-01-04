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GeriFutbol Lionel Messi'nin ardından bu kez Falcao'ya transfer mesajı!
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Futbol
Haber Giriş: 04.01.2021 - 13:28 | Son Güncelleme:

Lionel Messi'nin ardından bu kez Falcao'ya transfer mesajı!

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Galatasaray'da uzun süreli sakatlığı sonrası döndüğü ikinci maçta yeniden sakatlanan Radamel Falcao için Rusya'nın Rostov kulübü bir paylaşım yaptı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve yılbaşı itibarıyla istediği kulüple görüşmekte özgür olan Lionel Messi için 1 Ocak'ta Rusya'nın Spartak Moskova takımı bir paylaşım yapmış ve yıldız futbolcuya Instagram'dan özel mesaj(dm) attıklarını ancak 'Hayır' cevabı aldıklarını belirtmişti.

Spartak Moskova'nın bu paylaşımından günler sonra yine bir Rus ekibi Rostov da aynı şekilde Galatasaray'da geleceği tartışılan Radamel Falcao'ya özel mesaj yoluyla 'Selam' verdi ancak yine 'Hayır, size gelmeyeceğim.' cevabı aldı.

Editör Notu: Bu paylaşımlar kulüplerin hazırladığı temsili görsellere dayanıyor. Yazışmalar gerçek değil.

Lionel Messinin ardından bu kez Falcaoya transfer mesajı

Lionel Messinin ardından bu kez Falcaoya transfer mesajı

Lionel Messinin ardından bu kez Falcaoya transfer mesajı

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