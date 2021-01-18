Lionel Messi'den tarihe geçen kırmızı kart! Rakibine yumruk attı ve...

Sevilya'nın Olimpico de la Cartuja Stadı'nda oynanan Süper Kupa maçında Barcelona, normal süresi 2-2 sona eren mücadelede Athletic Bilbao'ya 3-2 yenildi ve kupayı rakibine kaptırdı. Barcelona'nın gollerini 40 ve 77. dakikalarda Antoine Griezmann atarken Bilbao'nun sayıları 42. dakikada Oscar de Marcos'tan, 90. dakikada Asier Villalibre'den ve uzatmaların başında 93. dakikada Inaki Williams'tan geldi.

MESSI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Uzatmalarda 3-2 geriye düşen Barcelona aradığı golü bulamadı. 120. dakikada Lionel Messi, kendisiyle ikili mücadeleye giren rakibine yumruk attı. Atağın bitiminde oyunu durduran hakem, VAR'dan gelen uyarı sonrası kenara gidip pozisyonu izledi ve Messi'ye kırmızı kart çıkardı.

BARCELONA KARİYERİNDE İLK KIRMIZI KART

120. dakikada oyundan atılan Lionel Messi, Barcelona ile 753. resmi maçında ilk kez kırmızı kart görmüş oldu. Messi, Ekim 2004'ten beri Barcelona ile resmi maça çıkıyor.

Yıldız futbolcu, Arjantin Milli Takımı'nda iki kez kırmızı kart görmüştü.

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