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Futbol
Haber Giriş: 18.01.2021 - 10:57 | Son Güncelleme:

Lionel Messi'den tarihe geçen kırmızı kart! Rakibine yumruk attı ve...

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İspanya Süper Kupa'nın final maçında uzatmalar sonucu Athletic Bilbao'ya 3-2 yenilen ve kupayı kaptıran Barcelona'da sonuçtan daha çok Lionel Messi gündem oldu.

Sevilya'nın Olimpico de la Cartuja Stadı'nda oynanan Süper Kupa maçında Barcelona, normal süresi 2-2 sona eren mücadelede Athletic Bilbao'ya 3-2 yenildi ve kupayı rakibine kaptırdı. Barcelona'nın gollerini 40 ve 77. dakikalarda Antoine Griezmann atarken Bilbao'nun sayıları 42. dakikada Oscar de Marcos'tan, 90. dakikada Asier Villalibre'den ve uzatmaların başında 93. dakikada Inaki Williams'tan geldi.

İspanya Süper Kupasını Athletic Bilbao kazandı Messi ilk kez kırmızı kart gördü
İspanya Süper Kupası'nı Athletic Bilbao kazandı! Messi ilk kez kırmızı kart gördü

MESSI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Uzatmalarda 3-2 geriye düşen Barcelona aradığı golü bulamadı. 120. dakikada Lionel Messi, kendisiyle ikili mücadeleye giren rakibine yumruk attı. Atağın bitiminde oyunu durduran hakem, VAR'dan gelen uyarı sonrası kenara gidip pozisyonu izledi ve Messi'ye kırmızı kart çıkardı.

Lionel Messiden tarihe geçen kırmızı kart Rakibine yumruk attı ve...

BARCELONA KARİYERİNDE İLK KIRMIZI KART

120. dakikada oyundan atılan Lionel Messi, Barcelona ile 753. resmi maçında ilk kez kırmızı kart görmüş oldu. Messi, Ekim 2004'ten beri Barcelona ile resmi maça çıkıyor.

Yıldız futbolcu, Arjantin Milli Takımı'nda iki kez kırmızı kart görmüştü.

Lionel Messiden tarihe geçen kırmızı kart Rakibine yumruk attı ve...

Lionel Messiden tarihe geçen kırmızı kart Rakibine yumruk attı ve...

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