Lionel Messi'den bir rekor daha! Kariyerinde ilk kez...

Spor Arena Detay | Avrupa futbolu yine Lionel Messi'nin rekor kırdığı bir güne başladı. Rekorların adamı Messi, İspanya Kral Kupası finalinde bir kez daha ortaya çıktı.

Barcelona, finalde Bilbao'yu 4-0 mağlup edip 31. kez kupayı kazanırken karşılaşmada 2 gol birden atan Messi, 119 yıllık kupa tarihinde 7 farklı finalde gol atan ilk futbolcu olma ünvanını kazandı.

Messi, ayrıca çıktığı 10 final maçında 9 gol atarak Telmo Zarra'yı geride bıraktı ve İspanya Kral Kupası final tarihinde en çok gol atan oyuncu rekorunu eline geçirdi.

13 YILDIR 30 GOL BARAJINI GEÇİYOR

Öte yandan Lionel Messi, üst üste 13. sezonunda 30 gol barajını geçerek tekrarlaması çok zor olan bir başarıyı yakaladı. Karşılaşmanın ardından konuşan Arjantinli süperstar, ''Kulüp için çok güzel bir gün. Taraftar olmadan kupayı kutlamak ilginç bir his ama çok mutluyuz. La Liga'da da şampiyonluk için savaşıyoruz. Savaşımız devam edecek.'' sözlerini kullandı.

BARCELONA KAPTANI OLARAK İLK KUPASI

Barcelona'nın kazandığı bu kupanın Lionel Messi için anlamı da farklıydı... Messi, Barcelona'da 35. kupasını alırken takım kaptanı olarak ilk kez bir kupa kazanmanın mutluluğunu yaşadı. 33 yaşındaki futbolcu, ''Bu kulübün kaptanı olmak çok özel. Kaptan olarak ilk kupamı kaldırdığım için çok mutluyum. Bu takım bu kutlamayı hak etti.'' diye konuştu.

'O BİR UZAYLI, TÜM ZAMANLARIN EN İYİSİ...'

Barcelona ise finalin ardından resmi internet sitesinden ''O, herhangi bir Barcelona futbolcusundan daha fazlası. İspanya'da oynayan herhangi bir oyuncudan da daha fazlası. O bir uzaylı, tüm zamanların en iyisi...'' paylaşımı yaptı.

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