Lionel Messi bir kupa daha kazandı! Finali boş geçmedi

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Inter Miami, normal süresi 1-1 sona eren maçta Nashville'yi penaltılarda 10-9 yendi ve Kuzey / Orta Amerika Lig Kupası'nda şampiyon oldu.

MESSI BOŞ GEÇMEDİ

Inter Miami, 23. dakikada Lionel Messi'nin attığı golle öne geçti. Nashville bu gole 57. dakikada Fabrice Jean Picault ile karşılık verdi.

Penaltılarda rakibine 10-9'luk üstünlük sağlayan Inter Miami, kupayı kazandı.

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EN ÇOK KUPA KALDIRAN OYUNCU

Inter Miami'nin yıldız futbolcusu Lionel Messi, kulübüyle ilk kupasını kazandı. Arjantinli yıldız, kariyerinde toplamda 44. kupayı aldı ve futbol tarihinin en çok kupa kaldıran oyuncusu oldu.