Lionel Messi, ABD'de açılışı şovla yaptı

Haberin Devamı

20 bin seyirci kapasiteli DRV PNK Stadı’nda oynan İnter Miami-Cruz Azul maçında tribünler tıklım tıklım dolarken Messi’yi izlemeye gelenler arasında ünlü isimler de vardı. Lionel Messi’nin golünden sonra Kim Kardashian, Serena Williams, David Beckham ve ailesi büyük sevinç yaşadı. Maçı izlemeye gelen LeBron James de maç öncesi Messi’ye sarılarak başarı diledi.

LiONEL MESSi, ABD’DE AÇILIŞI ŞOVLA YAPTI

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, ABD macerasına zaferle başladı. Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen 2023 Ligler Kupası’nda Inter Miami formasını ilk kez giyen Messi takımına galibiyeti getiren golü attı. 44. dakikada Robert Taylor’ın golüyle öne geçen ABD ekibinde Arjantinli futbolcu 54’te oyuna dahil olurken Meksika temsilcisi 65’te Carlos Antuna ile durumu eşitledi. 90+4’te kazanılan frikikte topun başına geçen 36 yaşındaki futbolcu takımının sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Haberin Devamı

HEDEFiMiZ BÖYLE BiR ZAFERLE BAŞLAMAKTI

Başarılarla dolu kariyerinde ABD’de yeni bir sayfa açan Lionel Messi maç sonrası duygularını şu sözlerle ifade etti: “Böyle bir zaferle başlamayı hedefliyorduk ve taraftarımıza bunu gösterdik. Bu tür organizasyonlara, maçın sonuna kadar beklemek zorunda kalsak da galibiyetle başlamak çok önemlidir. Bunun için çok mutluyum.”