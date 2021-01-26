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Voleybol
Haber Giriş: 26.01.2021 - 21:58 | Son Güncelleme:

Lindemans: 0 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

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Lindemans: 0 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3
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Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. etap mücadelesinde Belçika temsilcisi Lindemans'ı 3-0 mağlup etti.

Polonya'nın Belchatow kentindeki Energia Belchatow Spor Salonu'nda oynanan maçı sarı-lacivertli ekip, 25-14, 25-19 ve 25-19'luk setlerle kazandı.

Fenerbahçe HDI Sigorta, ikinci maçında yarın ev sahibi ülkenin Grupa Azoty Zaksa takımıyla TSİ 22.30'da karşılaşacak.

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