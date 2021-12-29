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Limak, golfe sponsor oluyor

#Türkiye Golf Federasyonu#Limak Holding#Golf
Limak, golfe sponsor oluyor

Türkiye Golf Federasyonu ile Limak Holding arasında görüşmeler sürüyor.

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Türkiye Golf Federasyonu ile Limak Holding arasında dev bir iş birliği anlaşması için görüşmeler sürüyor.

Golf Federasyonu’nun Ankara’da yapılan genel kuruluna katılan, Yıldırım Demirören’in başkan seçilmesinin ardından ilk kutlayan isimler arasında yer alan Limak Holding Yönetim Kurulu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir golfe desteğini devam ettiriyor.

Bu sezon turnuva takviminde yer alan Bodrum Cup’a sponsor olan Limak Holding, Türkiye Golf Federasyonu’nuna destek vermeye hazırlanıyor.

Federasyon ile Limak Holding arasındaki sponsorluk anlaşmasının 2-3 yıl olması için görüşmeler devam ediyor.

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