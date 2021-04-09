Lille'de Zeki Çelik ve Burak Yılmaz oynayacak mı? Metz deplasmanında galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandır

METZ

- Sezona Vincent Hognon ile giren Metz, Frederic Anonetti'nin geri dönmesiyle birlikte "geçici" olarak görev başında bulunan Fransız teknik adamla yollarını ayırmıştı. Aslından Hognon devam etmedi desek daha doğru olur.

- Antonetti zaman zaman iyi sonuçlar alsa da şubat ayıyla birlikte takım ciddi bir düşüşte, son 9 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildiler.

- Geçtiğimiz hafta kırmızı kart görmesine rağmen cezasını kupa maçında çeken John Boye savunmadaki yerini alabilecek.

- Marc-Aurele Caillard koronavirüs karantinasında, kalede Alexandre Oukidja olacak.

- Son maçların formda ismi Opa Nguette, orta sahadan Vincent Pajot, sezona fırtına gibi girip çapraz bağlarını yırtan Ibrahima Niane sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak.

LILLE

- PSG'nin dalgalı performansı sonrası fırsatları geri çevirmeyip zirve yarışında bu sezon ciddi şekilde yer alan Lille, geçtiğimiz hafta Parc des Princes'ta kazanıp 3 puan da fark yaptı.

- Milli oyuncularımızdan Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs karantinası sürüyor, Zeki Çelik ise kadroya döndü ve deplasman kafilesinde yer aldı.

- "Kral" Burak Yılmaz, Jonathan David'in yokluğunda ilk 11 başlayabilir. Ancak birçok kaynakta PSG maçının 35. dakikasından sonra olduğu gibi, TD Christophe Galtier'in ilk tercihlerinin Jonathan Ikone ile Timothy Weah olacağı yazıyor.

- Yusuf ve David dışında Tiago Djalo cezası, Jeremy Pied sakatlığı nedeniyle Metz karşısında forma giyemeyecek.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Metz'in ligde oynadığı son 7 maçın 6'sı "2.5 ÜST" bitti.

- Lille'in ligde oynadığı son 5 maçın 4'ü "2.5 ALT" bitti.

- İki takım arasında oynanan son 20 lig maçının sadece 2'sini Metz kazanabildi. (6 beraberlik - 12 Lille galibiyeti)

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Fransa Ligue 1'in önemli ekiplerinden Lille, son yıllarda kadrosuna kattığı Türk yıldızlarla dikkat çekiyor...