Lille'de Zeki Çelik ve Burak Yılmaz oynayacak mı? Metz deplasmanında galibiyetlerine iddaa'da...
Milli yıldızlarımız ile Fransa'da şampiyonluğa yürüyen Lille, Municipal Saint-Symphorien'de Metz'e konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Ligue 1 keyfi sezon boyunca CANLI YAYINLARLA Misli.com'da!
Bu bir ilandır
- Sezona Vincent Hognon ile giren Metz, Frederic Anonetti'nin geri dönmesiyle birlikte "geçici" olarak görev başında bulunan Fransız teknik adamla yollarını ayırmıştı. Aslından Hognon devam etmedi desek daha doğru olur.
- Antonetti zaman zaman iyi sonuçlar alsa da şubat ayıyla birlikte takım ciddi bir düşüşte, son 9 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildiler.
- Geçtiğimiz hafta kırmızı kart görmesine rağmen cezasını kupa maçında çeken John Boye savunmadaki yerini alabilecek.
- Marc-Aurele Caillard koronavirüs karantinasında, kalede Alexandre Oukidja olacak.
- Son maçların formda ismi Opa Nguette, orta sahadan Vincent Pajot, sezona fırtına gibi girip çapraz bağlarını yırtan Ibrahima Niane sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak.
LILLE
- PSG'nin dalgalı performansı sonrası fırsatları geri çevirmeyip zirve yarışında bu sezon ciddi şekilde yer alan Lille, geçtiğimiz hafta Parc des Princes'ta kazanıp 3 puan da fark yaptı.
- Milli oyuncularımızdan Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs karantinası sürüyor, Zeki Çelik ise kadroya döndü ve deplasman kafilesinde yer aldı.
- "Kral" Burak Yılmaz, Jonathan David'in yokluğunda ilk 11 başlayabilir. Ancak birçok kaynakta PSG maçının 35. dakikasından sonra olduğu gibi, TD Christophe Galtier'in ilk tercihlerinin Jonathan Ikone ile Timothy Weah olacağı yazıyor.
- Yusuf ve David dışında Tiago Djalo cezası, Jeremy Pied sakatlığı nedeniyle Metz karşısında forma giyemeyecek.
CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- Metz'in ligde oynadığı son 7 maçın 6'sı "2.5 ÜST" bitti.
- Lille'in ligde oynadığı son 5 maçın 4'ü "2.5 ALT" bitti.
- İki takım arasında oynanan son 20 lig maçının sadece 2'sini Metz kazanabildi. (6 beraberlik - 12 Lille galibiyeti)
TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Ligue 1 karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Lille kazanır" oldu!
%68'lik kesim milli yıldızlarımızla şampiyonluk yarışı içerisinde olan deplasman ekibine güveniyor...
%13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.
10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...
Fransa Ligue 1'in önemli ekiplerinden Lille, son yıllarda kadrosuna kattığı Türk yıldızlarla dikkat çekiyor...