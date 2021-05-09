Lille, Türk transferine doymuyor! Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'dan sonra yeni hedef...

Spor Arena Dış Haber - Trabzonspor ve milli takımda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarında olan Uğurcan Çakır için Fransa'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fransız gazeteci Ignazio Genuardi'nin iddiasına göre; milli yıldızlar Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, başarılı kaleci Mike Maignan'nın yerine Uğurcan Çakır'ı düşünüyor. İtalyan devi Milan'ın Maignan ile ilgilendiği ve transferin gerçekleşmesi halinde Lille'in Uğurcan Çakır için teklif yapacağı belirtildi.

Lille teknik direktörü Christope Galtier'in Maignan'nın transferinden gelecek parayı Uğurcan Çakır için değerlendireceği ifade edildi.

GALTIER AYRILIYOR MU?

Sezon başından bu yana istikrarlı bir performans sergileyen ve Fransa Ligue 1'de şampiyonluğun en önemli adayı olan Lille'de bu başarının mimarı olan teknik direktör Christope Galtier'in de takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan haberde, Napoli'nin sezon sonunda Gennaro Gattuso ile yollarını ayıracağı ve takımın başına Galtier'i geçireceği kaydedildi.

Napoli'nin başarılı golcüsü Victor Osimhen'in menajeri William D'Avila, Galtier'in takımın başına geçeceğiyle ilgili olarak, "Victor'un Galtier ile konuşup konuşmadığını bilmiyorum. Galtier onu tebrik etmek için mesaj attı ancak Napoli hakkında konuşmadılar. Victor'un Gattuso ile arası çok iyi" şeklinde konuştu.

"DÜNYANIN EN İYİ ÜÇ KALECİSİNDEN BİRİ"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Antalyaspor maçı sonrası milli futbolcunun transferiyle ilgili "Bana göre Avrupa'nın en iyi üç kalecisinden biri. Pırlanta değerinde bir oyuncu. Allah nazardan korusun. Bu Trabzonspor'un gururu, başarısıdır. Bugün Yusuf Lille'de, Abdülkadir Ömür'ün bugün golle dönmesi beni çok sevindirdi. Bugün Avrupa'nın gündeminde olan Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır var. İnşallah Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birine gider ve inşallah aradan 6 ay, 1 sene geçtikten sonra Avrupa'nın en iyi kalecisi olarak değerlendirilir. Bugün baktığınızda Türkiye'nin bir numaralı kalecisi değil, bir numaralı futbolcusu konumunda. Onlarca müşterisi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde gelecek teklifler değerlendirilir. Bizim yönetimin vereceği karar Avrupa şampiyonası öncesi mi sonrası mı diye olur" ifadelerini kullandı.

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