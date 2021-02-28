Lille Strasbourg maçı ile Fransa Ligi'nde mücadele devam ediyor. Milli futbolcularımızın ter döktüğü Lille Strasbourg maçı, ekran başından canlı olarak izlenebilecek. Peki, Lille Strasbourg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

LİLLE STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?+

Lille Strasbourg maçı, 28 Şubat Pazar günü saat 19.05'te oynanacak. Mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 27. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Dijon'u 4-0 mağlup etti.



Haftaya 3. sırada başlayan PSG, puan tablosunun son basamağında yer alan Dijon'a konuk oldu.



Son 3 yılın şampiyonu PSG, Mbappe (2), Kean ve Pereira'nın golleriyle sahadan galip ayrıldı.



PSG puanını 57'ye çıkarırken, Dijon 15 puanda kaldı.