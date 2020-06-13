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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.06.2020 - 22:30,Son Güncelleme:

Lille, Nico Gaitan ile yollarını ayırdı

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Lille, Nico Gaitan ile yollarını ayırdı
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Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Arjantinli oyuncu Nico Gaitan ile yollarını ayırdı.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, devre arasında takıma katılan Gaitan'ın sözleşmesindeki uzatma opsiyonunun kullanılmadığı kaydedildi.

Lille formasıyla 4 maçta oyuna sonradan dahil olan Gaitan, kariyerinde Chicago Fire, Dalian Yifang, Atletico Madrid, Benfica ve Boca Juniors takımlarında forma giymişti.

Lille, Nico Gaitan ile yollarını ayırdı

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