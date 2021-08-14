Lille Nice maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak? Burak, Yusuf, Zeki forma giyecek mi? İşte maç önü notları

Nice'i konuk ettiği son iki Ligue 1 maçını kazanan Lille, daha önceki 11 karşılaşmada galibiyet alamamıştı. Lille ile oynadığı son Ligue 1 maçını kaybeden Nice, 1996'dan bu yana rakibine üst üste iki lig maçında mağlup olmuyor.

Açılış haftasında Metz ile 3-3 berabere kalan Lille, 2015/16'dan bu yana ilk kez bir Ligue 1 sezonundaki ilk iki maçını galibiyet alamadan tamamlayabilir. Deplasmanda oynadığı son dokuz Ligue 1 maçının beşini kaybeden Nice, daha önceki 15 karşılaşmada sadece iki yenilgi almıştı. Nisan 2021'den bu yana hiçbir Ligue 1 oyuncusu Burak Yılmaz'dan daha fazla gol atamadı. Burak bu süreçte çektiği 10 isabetli şutun yedisinde fileleri havalandırmayı başardı.

BURAK YILMAZ GOLLE BAŞLAMIŞTI

Nice takımına giden Galtier sezonun ikinci hafta maçında eski takımına konuk oluyor. Ligin ilk hafta maçında Reims ile 0-0 berabere kalan Nice karşısında Lille'in yine en büyük kozu Burak Yılmaz olacak. Burak Yılmaz ilk hafta maçında da son anlarda attığı golle Metz deplasmanında 1 puanı getirmişti.

LİLLE NİCE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDAN CANLI OLARAK YAYINLANACAK?

Lille Nice maçı bu akşam saat 18:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak...