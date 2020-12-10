Lille liderlik için İskoçya'da! Celtic karşısında galibiyetlerine verilen iddaa oranı...

Bu bir ilandır

CELTIC

- Rangers'a Old Firm'de kaybettikten sonra hem ligde hem de Avrupa'da kendine bir türlü gelemeyen Celtic, prestij maçına çıkıyor.

- İskoç medyasının geleceğini sorguladığı TD Neil Lennon için Celtic Yönetimi "Yanındayız" mesajı yayınladı.

- Savunma kurgusundan Nir Bitton ve Hatem Abd Elhamed ve orta alandan Olivier Ntcham'ın oynaması beklenmiyor. Ryan Christie cezalı.

- 99'lu sol açık Mikey Johnston 10 ay sonra sahalara geri dönebilir, takımın son antrenmanında boy gösterdi.

LILLE

- A Milli Takımımız'ın yıldız isimleri Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ciddi şekilde sürüklediği Lille ise liderlik için Glasgow'a geldi.

- Zeki iyileşse de riske edilmeyerek deplasman kafilesine dahil edilmedi. 5 resmi maç aradan sonra Renato Sanches kadroya döndü ve kamp kadrosunda yer aldı.

- Sağ bek Jeremy Pied ve sağ açık Luiz Araujo sakat. Savunmanın sağına alternatif olabilecek Adama Soumaoro da hasta.

- TD Christophe Galtier kolay kolay 3'lü savunma tercih etmez ama eldeki kadroya göre yeni bir düzenle çıkması da şaşırtıcı olmaz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Celtic son 11 resmi maçının sadece 1'ini kazanabildi. (4 beraberlik - 6 mağlubiyet)

- Lille bu sezon oynadığı 18 resmi maçın yalnızca 1'ini kaybetti. (10 galibiyet - 7 beraberlik)

- Celtic'in Avrupa Ligi grubunda oynadığı 5 maçın tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Lille'in Avrupa Ligi grubunda oynadığı 5 maçın 3'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Avrupa Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Lille Kazanır" oldu!

%27'lik kesim daha formda daha oturmuş bir görüntüde olan Fransız ekibe güveniyor...

%16'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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A Milli Takımımız'ın yıldızları Burak, Yusuf ve Zeki; Lille'i sırtlıyor!