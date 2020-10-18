Lille Lens maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Gözler Milli futbolcularımızda
Lille Lens maçı, Fransa Futbol Ligi'nde 7'nci hafta mücadelesini futbolseverlerle buluşturacak. Birbirinden zorlu rakiplerin yer aldığı Fransa Ligi'nde henüz yenilgi yüzü görmeyen Lille kadrosunda, A Milli Takımımızın önemli oyuncuları Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı yer alıyor. Peki, Lille Lens maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Milli futbolcularımızın henüz oynayıp oynamayacakları belli olmayan Lille Lens karşılaşması hakkında detaylı bilgiler
Lille Lens maçı, Fransa Ligi'nde dengeleri değiştirecek. Her iki takımın da 3 puan almaları halinde liderlik koltuğuna oturacağı karşılaşma, futbol otoriteleri tarafından yakından takip edilecek. Peki, Lille Lens maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebiliyor? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
LİLLE LENS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Fransa Lig 1'de 7'nci Hafta mücadelesinde Lille, Lens ile mücadele edecek. 18 Ekim Pazar günü saat 22.00'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.
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