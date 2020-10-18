Lille Lens maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Gözler Milli futbolcularımızda

Lille Lens maçı, Fransa Ligi'nde dengeleri değiştirecek. Her iki takımın da 3 puan almaları halinde liderlik koltuğuna oturacağı karşılaşma, futbol otoriteleri tarafından yakından takip edilecek. Peki, Lille Lens maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebiliyor? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

LİLLE LENS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa Lig 1'de 7'nci Hafta mücadelesinde Lille, Lens ile mücadele edecek. 18 Ekim Pazar günü saat 22.00'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.