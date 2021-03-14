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GeriFutbol Lille, deplasmanda Monaco ile golsüz berabere kaldı
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Futbol
Haber Giriş: 14.03.2021 - 22:16 | Son Güncelleme:

Lille, deplasmanda Monaco ile golsüz berabere kaldı

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Lille, deplasmanda Monaco ile golsüz berabere kaldı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Lille, deplasmanda Monaco ile 0-0 berabere kaldı.

Ligin 29. hafta mücadelesinde Lille, II. Louis Stadı'nda Monaco'ya konuk oldu.

Karşılaşma başladığı gibi 0-0 berabere sonuçlandı.

Lille'de milli futbolculardan Zeki Çelik 90 dakika forma giydi. Sakatlığı atlatan Burak Yılmaz 78, Yusuf Yazıcı ise 89. dakikada oyuna dahil oldu.

Lider Lille puanını 63'e yükseltirken, Monaco 56 puanla 4. sırada yer aldı.

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