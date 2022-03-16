Lille Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Lille, Avrupa kupalarında ilk ayağını kaybettiği son üç eleme turunda turnuvaya veda etti. Şampiyonlar Ligi’nde grubunu lider bitirdikten sonra eleme turunun ilk maçında gol atmadan tur atlayan son takım 2007/08’de Milan’dı.

Şampiyonlar Ligi’nde aldığı son 11 galibiyetin tamamında kalesini gole kapatan Chelsea, bu zaferlerin 10’unu Thomas Tuchel’in yönetiminde çıktığı 14 maçta aldı. Tuchel, bir takımın başında 10 gole kapamaya en kısa sürede ulaşan dört teknik direktörden biri konumunda.

Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 22 iç saha maçının sadece dördünü kazanan Lille, son 14 karşılaşmasında sadece bir galibiyet aldı. Evinde oynadığı son maçta Salzburg’u yenen Fransız temsilcisi, turnuva tarihinde ilk kez evinde üst üste iki galibiyet almak istiyor. Chelsea, Thomas Tuchel yönetiminde Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 14 maçın sadece üçünde kalesine rakip kaleye çektiği şut sayısından daha fazla şut gelmesine izin verdi. İngiltere temsilcisi, bu karşılaşmalardan birini eleme turunun ilk ayağında Lille karşısında oynadı.

Şampiyonlar Ligi’ndeki 50'nci maçına çıkmayı hazırlanan Thomas Tuchel, turnuvadaki ilk 50 maçında en fazla galibiyet alan teknik direktör olmayı hedefliyor. Şampiyonlar Ligi’nde ilk 11 çıktığı son 22 maçta 17 golde payı bulunan Hakim Ziyech, Chelsea formasıyla oynadığı son sekiz karşılaşmada beş gole katkıda bulundu. Ziyech, Lille eşleşmesinin ilk ayağında Kai Havertz’in açılış golünde pası veren isimdi.

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Cesar Azpilicueta, bu karşılaşmada görev alması halinde Chelsea formasıyla Avrupa kupalarındaki 74. maçına çıkacak. İspanyol oyuncu, Frank Lampard ve John Terry’nin ardından İngiltere temsilcisinin formasıyla en fazla karşılaşmada görev alan isim konumundaki Didier Drogba’ya ortak olmayı hedefliyor.

LİLLE CHELSEA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lille Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı saat 23:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN Dijital platformundan yayınlanacak.