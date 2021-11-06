Lille Angers maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Ligue 1'de üç maçtır kazanamayan Lille, daha uzun bir galibiyet hasretini en son Kasım-Aralık 2018 arasındaki dört karşılaşmalık süreçte yaşadı. Ligue 1'in "son şampiyonu" unvanına sahip takımlara rakip olduğu son 10 maçı kaybeden Angers, bu şekilde son galibiyetini Kasım 1979'da aldı. Ligue 1'e transfer olduğu 2020/21 sezonundan bu yana en fazla gol atan Lille oyuncusu Jonathan David.

LİLLE ANGERS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lille Angers maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.