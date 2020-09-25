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Spor Arena
Haber Giriş: 25.09.2020 - 21:26 | Son Güncelleme:

Lille 2-0 Nantes (Maç özeti ve golleri)

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Lille 2-0 Nantes (Maç özeti ve golleri)
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Fransa Lig 1'in 5. haftasında evinde Nantes'ı konuk eden Lille, milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın ligdeki ilk golünü kaydettiği maçı 2-0 kazandı.

Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in 11'de başladığı karşılaşmayı Lille, 43'te N. Pallois (KK) ve 87'de Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı gollerle 2-0 kazandı.

3 puanı hanesine yazdıran Lille, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Zeki Çelik maçın tamamında süre alırken, Burak Yılmaz müsabakanın uzatma dakikalarında yerini bir diğer milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.

Galtier'den Burak Yılmaz açıklaması

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, '"Burak Yılmaz gibi bir oyuncuya sahip olduğunuzda 16-18 yaş arası futbolculara 'rol model' olarak sunacak biri takımınızda oluyor. Burak Yılmaz'ı transfer edebildiğimiz için çok şanslıyız. Burak, yaş aldıkça daha fazla çalışan bir oyuncu." ifadelerini kullanmıştı.

Lille 2-0 Nantes (Maç özeti ve golleri)

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