Lille 1-1 Lyon (Maç sonucu ve özeti ve golleri)
Burak Yılmaz'ın asist yaptığı, Zeki Çelik'in ise kendi kalesine gol attığı maçta Lille, Lyon ile 1-1 berabere kaldı.
Fransa Lig 1'in 9. haftasında Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in 11'de başladığı karşılaşmada Lille, Lyon'u ağırladı.
Maçta perdeyi açan golü 22. dakikada Burak Yılmaz'ın asistinde Jonathan Bamba attı: 1-0.
Zeki Çelik, maçın 41. dakikasında büyük şanssızlık yaşayarak kendi kalesine gol attı ve Lyon beraberliği yakaladı:1-1.
Konuk ekip Lyon'da bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Marcelo, 50. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşmanın kalan bölümlerinde gol sesi çıkmazken, 19 puana yükselen Lille, lider PSG'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.
Lyon ise 14 puanla altıncı sırada yer aldı.
Lille'de forma giyen bir diğer milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, 67. dakikada oyuna girdi.
İLK 11'LER
Lille: Maignan; Zeki Çelik, Andre, Botman, Bradaric; Luiz Araujo, Renato Sanches, Bamba, Ikone; Burak Yılmaz, David
Lyon: Lopes; Dubois, Marcelo, Diomande, Cornet; Paqueta, Thiago Mendes, Aouar; Kadewere, Depay, Toko Ekambi
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