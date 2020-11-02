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Haber Giriş: 02.11.2020 - 01:20 | Son Güncelleme:

Lille 1-1 Lyon (Maç sonucu ve özeti ve golleri)

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Lille 1-1 Lyon (Maç sonucu ve özeti ve golleri)
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Burak Yılmaz'ın asist yaptığı, Zeki Çelik'in ise kendi kalesine gol attığı maçta Lille, Lyon ile 1-1 berabere kaldı.

Fransa Lig 1'in 9. haftasında Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in 11'de başladığı karşılaşmada Lille, Lyon'u ağırladı.

Maçta perdeyi açan golü 22. dakikada Burak Yılmaz'ın asistinde Jonathan Bamba attı: 1-0.

Zeki Çelik, maçın 41. dakikasında büyük şanssızlık yaşayarak kendi kalesine gol attı ve Lyon beraberliği yakaladı:1-1.

Konuk ekip Lyon'da bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Marcelo, 50. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın kalan bölümlerinde gol sesi çıkmazken, 19 puana yükselen Lille, lider PSG'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Lyon ise 14 puanla altıncı sırada yer aldı.

Lille'de forma giyen bir diğer milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, 67. dakikada oyuna girdi. 

İLK 11'LER

Lille: Maignan; Zeki Çelik, Andre, Botman, Bradaric; Luiz Araujo, Renato Sanches, Bamba, Ikone; Burak Yılmaz, David

Lyon: Lopes; Dubois, Marcelo, Diomande, Cornet; Paqueta, Thiago Mendes, Aouar; Kadewere, Depay, Toko Ekambi

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