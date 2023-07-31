Ligler ne zaman başlıyor? 2023-2024 Süper Lig fikstürü ve derbi tarihleri

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Süper Lig 2023-2024 fikstürü ve Süper Lig ne zaman başlayacak sorusu cevap buldu. Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. TFF tarafından gerçekleşen Süper Lig fikstürüne göre Süper Lig’in ilk haftası 11-12-13-14 Ağustos’ta oynanacak maçlarla başlayıp, 25 Aralık 2023 tarihinde ligin ilk bölümü tamamlanacak. Sezonun ikinci etabı 5 Ocak’ta başlayıp 19 Mayıs 2024’te sona erecek. İşte, Süper Lig maç tarihleri ve fikstür detayları

2023-2024 Süper Lig ne zaman başlayacak?

Süper Lig’in ilk haftası 11-12-13-14 Ağustos’ta oynanacak maçlarla başlayıp, 25 Aralık 2023 tarihinde ligin ilk bölümü tamamlanacak. Sezonun ikinci etabı 5 Ocak’ta başlayıp 19 Mayıs 2024’te sona erecek.



Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu planlaması Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden açıklandı. Bu sezon ligin ilk yarısı 18 hafta, ikinci yarısı ise 20 hafta olarak tamamlanacak.

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Ligin ilk yarısı 18. hafta sonunda tamamlanırken, ilk hafta 11-12-13-14 Ağustos’ta oynanacak maçlarla başlayacak.

23-24-25 Aralık’ta oynanacak maçlarla ligin ilk bölümü tamamlanacak.

5-6-7 Ocak’taki maçlarla ligin ikinci yarısı başlarken, 19 Mayıs’ta sezon tamamlanacak.

Takvim yoğunluğu nedeniyle 17. ve 22. hafta mücadeleleri hafta içi oynanacak. Ayrıca 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler nedeniyle 31. hafta müsabakaları 2-3-4 Nisan tarihlerinde yapılacak.

DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU

Süper Lig'in yeni sezonunda oynanacak derbi haftaları belli oldu.

Ligde oynanacak derbi haftaları şöyle:

2'nci hafta: Galatasaray - Trabzonspor

5’inci hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

9’uncu hafta: Galatasaray – Beşiktaş

11’inci hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor

15’inci hafta Beşiktaş - Fenerbahçe

18’inci hafta Fenerbahçe – Galatasaray

2023-2024 SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

1. hafta:

Kayserispor-Galatasaray

Pendikspor-Atakaş Hatayspor

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü

Corendon Alanyaspor-Rams Başakşehir

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor

VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş

Trabzonspor-Antalyaspor

Fenerbahçe-Gaziantep FK

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Demir Grup Sivasspor-Yılport Samsunspor

Tümosan Konyaspor-İstanbulspor

2. hafta:

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa

İstanbulspor-Kayserispor

Galatasaray-Trabzonspor

Yılport Samsunspor-Fenerbahçe

Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor

Rams Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük

Antalyaspor-Tümosan Konyaspor

Beşiktaş-Pendikspor

MKE Ankaragücü-Adana Demirspor

Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor

3. hafta:

Kayserispor-Yılport Samsunspor

İstanbulspor-Galatasaray

Kasımpaşa-Pendikspor

Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor

Adana Demirspor-Beşiktaş

VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü

Trabzonspor-Çaykur Rizespor

Fenerbahçe-Rams Başakşehir

Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor

Tümosan Konyaspor-Gaziantep FK

4. hafta:

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Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor

Pendikspor-Corendon Alanyaspor

Kasımpaşa-Trabzonspor

Yılport Samsunspor-İstanbulspor

Gaziantep FK-Galatasaray

Rams Başakşehir-Tümosan Konyaspor

Antalyaspor-Kayserispor

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe

Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük

5. hafta:

Kayserispor-Gaziantep FK

İstanbulspor-Rams Başakşehir

Galatasaray-Yılport Samsunspor

Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa

Adana Demirspor-Pendikspor

VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor

Trabzonspor-Beşiktaş

Fenerbahçe-Antalyaspor

Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü

Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor

6. hafta:

Atakaş Hatayspor-Trabzonspor

Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük

Kasımpaşa-Adana Demirspor

Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe

Gaziantep FK-İstanbulspor

Rams Başakşehir-Galatasaray

Antalyaspor-Yılport Samsunspor

Beşiktaş-Kayserispor

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MKE Ankaragücü-Tümosan Konyaspor

Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor

7. hafta:

Kayserispor-Rams Başakşehir

İstanbulspor-Antalyaspor

Galatasaray-MKE Ankaragücü

Yılport Samsunspor-Gaziantep FK

Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor

VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa

Trabzonspor-Pendikspor

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor

Tümosan Konyaspor-Beşiktaş

8. hafta:

Atakaş Hatayspor-Tümosan Konyaspor

Pendikspor-Demir Grup Sivasspor

Kasımpaşa-Fenerbahçe

Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük

Adana Demirspor-Trabzonspor

Rams Başakşehir-Gaziantep FK

Antalyaspor-Galatasaray

Beşiktaş-İstanbulspor

MKE Ankaragücü-Kayserispor

Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor

9. hafta:

Kayserispor-Çaykur Rizespor

İstanbulspor-MKE Ankaragücü

Galatasaray-Beşiktaş

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Yılport Samsunspor-Rams Başakşehir

Gaziantep FK-Antalyaspor

VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor

Trabzonspor-Corendon Alanyaspor

Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor

Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa

Tümosan Konyaspor-Pendikspor

10. hafta:

Atakaş Hatayspor-Kayserispor

Pendikspor-Fenerbahçe

Kasımpaşa-İstanbulspor

Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor

Adana Demirspor-Tümosan Konyaspor

VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor

Antalyaspor-Rams Başakşehir

Beşiktaş-Gaziantep FK

MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor

Çaykur Rizespor-Galatasaray

11. hafta:

Kayserispor-Corendon Alanyaspor

İstanbulspor-Pendikspor

Galatasaray-Kasımpaşa

Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor

Rams Başakşehir-MKE Ankaragücü

Antalyaspor-Beşiktaş

Fenerbahçe-Trabzonspor

Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor

Tümosan Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük

12. hafta:

Atakaş Hatayspor-Galatasaray

Pendikspor-Yılport Samsunspor

Kasımpaşa-Kayserispor

Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK

Adana Demirspor-Fenerbahçe

VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor

Trabzonspor-Tümosan Konyaspor

Beşiktaş-Rams Başakşehir

MKE Ankaragücü-Antalyaspor

Çaykur Rizespor-İstanbulspor

13. hafta:

Kayserispor-Adana Demirspor

İstanbulspor-Atakaş Hatayspor

Galatasaray-Corendon Alanyaspor

Yılport Samsunspor-Beşiktaş

Gaziantep FK-MKE Ankaragücü

Rams Başakşehir-Pendikspor

Antalyaspor-Çaykur Rizespor

Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük

Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor

Tümosan Konyaspor-Kasımpaşa

14. hafta:

Atakaş Hatayspor-Antalyaspor

Pendikspor-Galatasaray

Kasımpaşa-Gaziantep FK

Corendon Alanyaspor-Tümosan Konyaspor

Adana Demirspor-Yılport Samsunspor

VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor

Trabzonspor-Kayserispor

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor

MKE Ankaragücü-Beşiktaş

Çaykur Rizespor-Rams Başakşehir

15. hafta:

Kayserispor-Pendikspor

İstanbulspor-Corendon Alanyaspor

Galatasaray-Adana Demirspor

Yılport Samsunspor-Kasımpaşa

Gaziantep FK-Trabzonspor

Rams Başakşehir-Atakaş Hatayspor

Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük

Beşiktaş-Fenerbahçe

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor

Tümosan Konyaspor-Demir Grup Sivasspor

16. hafta:

Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK

Pendikspor-Antalyaspor

Kasımpaşa-Rams Başakşehir

Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü

Adana Demirspor-İstanbulspor

VavaCars Fatih Karagümrük-Kayserispor

Trabzonspor-Yılport Samsunspor

Fenerbahçe-Tümosan Konyaspor

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray

Çaykur Rizespor-Beşiktaş

17. hafta:

Kayserispor-Fenerbahçe

İstanbulspor-Trabzonspor

Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük

Yılport Samsunspor-Tümosan Konyaspor

Gaziantep FK-Adana Demirspor

Rams Başakşehir-Demir Grup Sivasspor

Antalyaspor-Kasımpaşa

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor

MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor

Çaykur Rizespor-Pendikspor

18. hafta

Atakaş Hatayspor-Beşiktaş

Pendikspor-MKE Ankaragücü

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor

Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor

Adana Demirspor-Antalyaspor

VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK

Trabzonspor-Rams Başakşehir

Fenerbahçe-Galatasaray

Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor

Tümosan Konyaspor-Kayserispor

19. hafta

Kayserispor - Demir Grup Sivasspor

İstanbulspor - Fenerbahçe

Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor

Yılport Samsunspor - VavaCars Fatih Karagümrük

Gaziantep FK - Pendikspor

RAMS Başakşehir - Adana Demirspor

Antalyaspor - Corendon Alanyaspor

Beşiktaş - Kasımpaşa

MKE Ankaragücü - Trabzonspor

Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor