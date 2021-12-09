"Liderin yenilmezlik serisine son vermek istiyoruz..."

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Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı haftasında sahasında lig lideri Trabzonspor’u ağırlayacak Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde sürdürüyor. Futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde yapılan çalışmaya sakatlıkları bulunan Ufuk Akyol, Haji Wright, Enzo Crivelli, Doğukan Nelik ve Harun Alpsoy katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Hakan Özmert ise takımla birlikte çalışmalara başlarken, oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacak.



’KAYSERİ MAÇINDA İYİ BİR OYUN ORTAYA KOYAMADIK’



Yukatel Kayserispor maçında şanssız bir yenilgi elde ettiklerini belirten Antalyaspor Kulüp Başkanı Aziz Çetin, "Yukatel Kayserispor dirençli oyun sergiledi. Biz de iyi bir oyun ortaya koyamadık. Kayserispor’u tebrik ederim. Bu maçı unutarak önümüzdeki Trabzonspor maçına bakacağız" dedi.



’TRABZONSPOR MAÇINDA HEDEF GALİBİYET’



Lig lideri Trabzonspor karşısında hedeflerinin galibiyet olduğunu söyleyen Başkan Çetin, "Hedefimiz galibiyet. İç sahada maçlarımızı kazanarak yenilgi yüzü görmek istemiyoruz. Benim başkanlığımda hedefimiz iç sahada yenilgi görmeden yolumuza devam etmek" diye konuştu.



’LİDERİN YENİLMEZLİK SERİSİNE SON VERMEK İSTİYORUZ’



Trabzonspor’un uzun bir yenilmezlik serisi olduğunu kaydeden Aziz Çetin, "Biz buna son vermek istiyoruz. Galip gelmek istiyoruz. Şehrimizde ve sahamızda rakip kim olursa olsun biz galip gelmek istiyoruz. Bu maçta da bilet fiyatlarımızı uygun tuttuk. Taraftarımızın da bizi yalnız bırakmayacağını düşünüyoruz" dedi.