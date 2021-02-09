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Basketbol
Haber Giriş: 09.02.2021 - 21:03 | Son Güncelleme:

Lider Anadolu Efes, 21'de 21 yaptı

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Lider Anadolu Efes, 21'de 21 yaptı
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes, Büyükçekmece Basketbol'u 94-83 mağlup etti ve 21'de 21 yaptı.

ING Basketbol Süper Ligi - Büyükçekmece Basketbol: 83 - Anadolu Efes: 94
Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Özlem Yalman, Ziya Özorhon, Hüseyin Çelik
Büyükçekmece Basketbol: Gabriel 17, Anderson 2, Ömer Utku Al 9, Klobucar 13, Oliver 17, Eldridge 19, Mert Celep 6, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Bekir Sabri Karlı
Anadolu Efes: Beaubois 12, Singleton 19, Ahmet Buğrahan Tuncer 13, Anderson 14, Dunston 12, Micic 13, Sertaç Şanlı 7, Erten Gazi 3, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir 1
1. Periyot: 19-21
Devre: 36-45
3. Periyot: 60-72

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