MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriLibertadores'te şampiyon Palmeiras! Santos tek golle yıkıldı!
GeriFutbol Libertadores'te şampiyon Palmeiras! Santos tek golle yıkıldı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 31.01.2021 - 01:55 | Son Güncelleme:

Libertadores'te şampiyon Palmeiras! Santos tek golle yıkıldı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Libertadores'te şampiyon Palmeiras! Santos tek golle yıkıldı!
Abone Olgoogle-news

Palmeiras, Libertadores Kupası finalinde Santos'u 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Libertadores Kupası finalinde iki Brezilya ekibi Palmeiras ile Santos karşı karşıya geldi.

Maracana Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Palmeiras, 90+9. dakikada Breno'nun attığı golle Santos'u 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Bu sonuçla birlikte Palmeiras, tarihinde ikinci kez Libertadores şampiyonluğunu kazandı.

38 yaşındaki eski Galatasaraylı Felipe Melo, maçın 90+12. dakikasında oyuna dahil oldu.

Libertadoreste şampiyon Palmeiras Santos tek golle yıkıldı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle