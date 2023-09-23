Leziz takım oyunu

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2’si altın toplam 5 olimpiyat madalyası bulunan Brezilya’ya karşı alınan 3-0’lık galibiyetin gururunu yaşıyoruz. Olimpiyat elemelerinde 5’te 5, toplamda 20 maçlık yenilmezlik serisini de yakalıyoruz. 393 puanla dünya birinciliğimizi de koruyarak yola devam ediyoruz. Brezilya’ya karşı tarihimizde 3-0’lık galibiyeti ilk kez 2018 Milletler Ligi yarı finalinde kazanmıştık. Başarımızın ‘woww’ etkisi yarattığı anlardı. Tam 5 sene önce. Üzerinden geçen yıllar gösteriyor ki, dersimizi çok iyi çalışıyoruz. Her biri artık lider vasfını yakalayan oyuncularımızın bunu takım oyununa da yansıtması harika bir voleybol oynamamıza neden oluyor. Zincirimizin her bir halkası çok sağlam.

BLOK-DEFANS HATTI

Pasörümüz Cansu maç boyunca takım arkadaşlarını öyle güzel yönetti ki! Mola dâhi kullanmadığımız ilk sette; Eda’nın tek ayak hücumlarıyla, karşı bloğu dağıttık. Rakipten daha çok hata yaptığımız seti kazanmamızdaki en güçlü silahımız hem hücum renkliliğimiz hem de blok-defans uyumumuzdu. Yani SİSTEM çok iyi çalıştı. İkinci sette vitesi yükselten Brezilya oldu. Gabi, Rosemaria ve Thaisa 3’lüsü ile maça tutunmaya çalışan Brezilya’ya istediğini vermedik. DİRENCİMİZ kilit rol oynadı. Üçüncü sette SABRIMIZ devreye girdi. Uzun rallilerin yaşandığı sette NET hücum ve defanslar bizi galibiyete taşıdı. SİSTEM, DİRENÇ, SABIR, İNANÇ ve İSTEK... Hepsi kaliteli oyunumuzun vazgeçilmez parçaları. Bu maçı tam bir TAKIM OYUNU ile kazandık. Tebrikler, yürekten.

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