Leyton Orient'ten Karantina Kupası sürprizi! Başakşehir'in rakibi belli oldu...

Spor Arena - Efkan Bucak | Her kulübü bir futbolcu, yönetici veya taraftarın temsil edeceği turnuvanın ilk etapta 64 takımdan oluşması planlandı ancak İngiliz ekibini bile şaşırtan bir talep olunca sayı 128’e çıktı.

‘Karantina Kupası’ adı verilen turnuvaya Türkiye’den Medipol Başakşehir’in yanı sıra Manchester City, Atalanta, Lokomotiv Moskova, Benfica, Ajax, Roma, AZ Alkmaar, PAOK gibi birçok ünlü kulüp de katılıyor.

Başakşehir ilk turda Fransa’dan Marsilya ile eşleşti.





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